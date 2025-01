Free offre 6 nouvelles chaînes de cinéma à tous ses abonnés Freebox, dépêchez-vous avant que ça disparaisse !

Les abonnés Freebox peuvent profiter gratuitement de six nouvelles chaînes dédiées au cinéma et aux séries. Ce pack, habituellement payant, est mis en clair sans durée annoncée. Entre films d’horreur, westerns et nanars cultes, voici tout ce que vous pouvez regarder dès maintenant.

Les offres TV évoluent constamment, et Free n’hésite pas à proposer régulièrement des chaînes en clair à ses abonnés. Après avoir offert le pack WB Family en janvier et les chaînes payantes du groupe M6 jusqu’au 8 février, l’opérateur renouvelle l’expérience avec un nouveau cadeau. Cette fois, il s’agit du pack Ciné Pop, lancé en juillet 2024, qui devient temporairement gratuit pour tous les détenteurs d’une Freebox.

Ce bouquet, normalement facturé 4,99€/mois, regroupe six chaînes spécialisées dans le cinéma et les séries. Elles couvrent un large éventail de genres, allant du nanar décomplexé aux grands classiques du western, en passant par le cinéma d’horreur et les télénovelas. Les abonnés Freebox n’ont aucune manipulation à faire : les chaînes sont accessibles immédiatement sur les canaux dédiés. Pour l’instant, Free n’a pas précisé jusqu’à quand cette offre restera disponible.

Les six chaînes du pack Ciné Pop sont accessibles gratuitement sur Freebox TV

Le pack Ciné Pop se compose des chaînes suivantes :

Drive In Movie Channel (chaîne 120) : films et séries vintage américains en VO et VF, incluant westerns, science-fiction et comédies musicales.

films et séries vintage américains en VO et VF, incluant westerns, science-fiction et comédies musicales. Ciné Nanar+ (chaîne 125) : un festival de films catastrophes, d’action et de SF, avec des monstres et effets spéciaux d’un autre temps.

un festival de films catastrophes, d’action et de SF, avec des monstres et effets spéciaux d’un autre temps. Emotion’L+ (chaîne 127) : films et séries mettant les femmes à l’honneur, entre drames, thrillers et comédies romantiques.

films et séries mettant les femmes à l’honneur, entre drames, thrillers et comédies romantiques. Scream’IN+ (chaîne 129) : une sélection de films d’horreur allant du gore aux histoires paranormales.

une sélection de films d’horreur allant du gore aux histoires paranormales. CinéWestern+ (chaîne 126) : les plus grands succès du western, du cinéma américain aux westerns spaghettis.

les plus grands succès du western, du cinéma américain aux westerns spaghettis. Fréquence Novelas+ (chaîne 128) : une chaîne dédiée aux télénovelas, avec des histoires de passion, trahison et vengeance.

Free continue d’élargir son offre TV pour ses abonnés avec ces nouvelles chaînes gratuites. En mars, d’autres seront mises en clair pendant un mois, dont Eclutch (e-sport), Horse TV, MotorVision, Nautical Channel, Padel TV et Fuel TV. Si vous aimez le cinéma, c’est donc le moment d’en profiter, avant que l’accès gratuit ne prenne fin. Reste à voir si l'opérateur prolongera l’offre ou si elle redeviendra payante après cette période promotionnelle.