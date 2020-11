Google Messages proposera bientôt de programmer l'envoi d'un texto à une date et une heure fixée en amont. C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères du site XDA Developers.

Google continue d'améliorer ses différents services et applications. En attendant une hypothétique refonte majeure de Gmail avec l'intégration de Meet, Chat et Rooms, la firme de Mountain View apporte de nouvelles fonctionnalités à son application Google Messages sur Android.

Selon nos confrères du site XDA Developers, Google pourrait intégrer une fonctionnalité permettant de programmer l'envoi d'un SMS. Pour rappel, il est déjà possible de le faire sur Gmail depuis quelque temps. Selon les blogueurs de XDA Developers, le géant du web déploie actuellement une mise à jour de l'application, censé activer un paramètre serveur.

Programmer vos SMS quand vous le désirez

Une fois la fonctionnalité déployée, il suffira de maintenir le bouton Envoyer pendant quelques secondes pour différer l'envoi d'un SMS. Google proposera alors trois créneaux par défaut, ou bien vous pourrez directement renseigner une heure et une date. Ceci fait, votre message sera placé en liste d'attente, jusqu'à son envoi.

Notez que vous pourrez y accéder à votre guise, afin de le modifier, de le supprimer ou de l'envoyer directement. Les utilisateurs habituels de Google Messages savent que le maintien du bouton Envoyer permettait jusqu'alors d'ajouter un objet au message. Désormais, cette fonctionnalité a été rangée dans le menu “hamburger” (ndlr : à trois points).

Bientôt plus de sécurité sur Google Messages

La sécurité sur Google Messages reste également l'une des priorités de Google. Fin septembre, nous avons appris que Google supprimera bientôt les SMS avec code à usage unique sur Google Messages. Il s'agit des codes que vous recevez lorsque vous avez activé la double authentification. La firme souhaite permettre à Google Messages de les effacer automatiquement après 24 heures.

Pour rappel, Google travaille actuellement à rendre l'expérience offerte par toutes ces applications plus homogène. Cela s'est traduit récemment avec le changement des icônes de Gmail, Google Drive, Docs, Meets et Calendrier. Désormais, les icônes partagent toutes le même code couleur, et seule la forme change. En réalité, elles ont toutes adapté le style du Google Drive. Effectivement, c'est plus homogène, mais pas forcément plus clair pour l'utilisateur, qui auparavant pouvait distinguer d'un seul coup d'oeil les différentes applis de l'entreprise américaine.

Source : XDA Developers