Gmail s’apprête à se faire relooker en intégrant Google Docs, Meet, Chat et Rooms

Google s’apprêterait à apporter une importante refonte à Gmail cette année. Le service de messagerie électronique devrait intégrer Google Meet sur l’app Android, mais aussi Google Rooms, Google Chat et même Google Docs sur la version Web, si l’on en croit de récentes fuites provenant de l’événement Cloud Next ‘20: OnAir de Google.

Tahin Rahman —un ingénieur logiciel chez Infolytx — semble s’être procuré des captures d’écran provenant de l’événement Cloud Next de Google. Ces dernières sont des aperçus de la nouvelle interface de Gmail sur smartphones et sur navigateur Web, nouvelle interface devrait arriver plus tard cette année. Si l’on en croit ces diapositives, le géant du Web envisagerait de donner une importante refonte à Gmail en intégrant Google Rooms et Google Chat directement au sein de l’app Android et iOS.

Le service de visioconférences Google Meet, déjà disponible sur l’app iOS de Gmail, devrait également faire son apparition sur la version Android. Google Docs semble lui aussi être de la partie, mais uniquement accessible depuis la version Web de Gmail, où toutes les fonctionnalités seront placées dans le menu de gauche. Une refonte à la fois logique et bienvenue donc, puisqu’il ne sera a priori plus nécessaire de jongler entre les différentes applications.

En regardant les diapositives de plus près, on s’aperçoit qu’il sera possible de basculer entre les différents services et ce, directement depuis l’application Gmail. Cette dernière comprendrait désormais quatre onglets, « Mail », « Chat », « Rooms » et « Meet », tous accessibles en bas de l’app.

L’onglet Chat permettra aux utilisateurs d’accéder directement au service de messagerie instantanée destinée aux entreprises, rendant ainsi la discussion entre collègues plus aisée. En tant que service concurrent de Slack, Google Rooms — seulement accessible aux utilisateurs de comptes Google destinés aux entreprises — permettra quant à lui de se regrouper dans une salle de discussion par équipe ou par projet, toujours directement depuis l’app Gmail.

Toutes ces fonctionnalités devraient a priori être annoncées les jours à venir, l’événement Cloud Next se déroulant du 14 juillet au 8 septembre 2020.

Source : Tahin Rahman sur Twitter