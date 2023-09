Google Messages est moins intuitif après ce changement de design

Google déploie une refonte graphique de son application Messages. Le nouveau design change la manière d'utiliser l'appli, mais pas forcément pour le mieux. Voici ce qui change.



Si vous avez ouvert l'application Messages de Google récemment et que vous avez levé un sourcil en vous disant que quelque chose avait changé, c'est normal. La messagerie s'est en effet offert un nouveau look. D'abord testé en bêta pendant l'été, il commence à se déployer chez les utilisateurs. Premier constat, il est différent du design aperçu sur les Samsung Galaxy plus tôt dans le mois. Deuxième constat, il va falloir changer vos habitudes, la navigation dans l'application n'est plus la même.

La première chose qui frappe, c'est la disparition du menu hamburger en haut à gauche. Ces 3 traits parallèles qui permettaient d'accéder aux options comme les messages favoris, archivés ou bloqués. À la place, le logo de Google. Inutile d'appuyer dessus, il ne se passera rien. Le changement paraît anodin, mais il est loin d'être intuitif tant on est habitué à utiliser le menu dans de nombreuses applications, y compris celles de Google. Désormais, toutes les fonctions ou presque se dévoilent en touchant l'icone de votre compte en haut à droite.

Le nouveau design de l'application Messages par Google la rend moins pratique

Comme on peut le voir sur la capture d'écran ci-dessous, c'est là que l'on retrouve ce qu'il y avait dans le menu hamburger : Messages archivés, Spam et conversations bloquées, Tout marquer comme lu et Associer un appareil. Notez un absent : le choix du thème de l'application (clair ou sombre). Cette option est reléguée dans les Paramètres de l'application Messages, vers le milieu de la page.

Enfin, la barre de recherche disparaît elle-aussi. Il faut appuyer sur l'icone de loupe en haut à droite pour ouvrir une série de filtres sous forme de grille. Celle-ci est plus pratique que l'ancienne version puisqu'elle nécessite moins de “scroller”. Il faudra un peu de temps pour s'habituer à ce nouveau design, d'autant qu'il manque de pédagogie. Google aurait pu par exemple ajouter une info-bulle à l'ouverture pour indiquer que les options étaient maintenant rangées sous l'icone du compte.