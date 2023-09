Google Photos sur Android : vous allez adorer la nouvelle interface de la rubrique Souvenirs

Google annonce une nouvelle interface pour Souvenirs dans Photos, « qui vous permet de revivre, de personnaliser et de partager facilement vos moments les plus mémorables ».

Google a officialisé sur son blog l’inauguration d’une nouvelle interface pour la rubrique Souvenirs de Google Photos, une fonctionnalité qui vous permet de vous remémorer des moments ou des endroits peut-être oubliés, grâce à un algorithme de la compagnie qui regroupe les images par thématique. En plus de la présentation des Souvenirs, Google continue également de modifier le design et le fonctionnement du service

Google est une référence en matière d’intelligence artificielle, c’est donc tout logiquement que Photos tire profit de cette technologie. En effet, les Souvenirs sont « automatiquement classés et organisés à l’aide de l’IA », et vous pourrez même lui demander de vous aider à titrer la collection de photos. La présentation des souvenirs se fait toujours dans l’ordre chronologique, mais leur design évolue pour ressembler à un véritable album photo. On dit donc adieu à la grille de photos carrées, et on accueille un design proche du « scrapbooking » bien plus chaleureux et accueillant.

Google Photos rend l’interface de Souvenirs encore plus accessible à tous

Pour mettre en valeur cette nouvelle version de Souvenirs, Google Photos chamboule la disposition des icônes en bas d’écran. Le bouton de « Partage », auparavant situé à côté du bouton « Photos », disparaît et fait place à l’icône Souvenirs. Grâce à cette réorganisation, toutes les manipulations sont désormais plus faciles d’accès. Tapez sur « Ajouter un titre » pour nommer l’album de Souvenirs, tapez sur l’icône à trois points pour lui attribuer une couverture… toutes les opérations d’édition sont à l’avenant, pour une expérience toujours plus fluide.

Photos renforce sa dimension sociale. Google déclare : « les moments les plus importants sont souvent partagés, vous pourrez désormais rédiger vos souvenirs avec d’autres personnes. Comme pour les albums partagés, vous pouvez inviter des amis ou des membres de votre famille à collaborer à un souvenir, en apportant des photos et des vidéos pour combler les lacunes. Si un souvenir est partagé avec vous, vous pouvez choisir de l’enregistrer dans vos Souvenirs pour pouvoir y revenir plus tard ». Ces nouvelles fonctionnalités de Google Photos sur Android sont d'abord disponibles aux États-Unis et arriveront partout ailleurs dans les prochaines semaines.