Google Messages : cette nouvelle fonction de sauvegarde et restauration va vous simplifier la vie

Une fonctionnalité très attendue arrive sur Google Messages. L’application proposera bientôt une option de sauvegarde et restauration intégrée. Voici comment cette nouveauté pourrait simplifier la gestion de vos conversations.

Google Messages, l’application phare de messagerie sur Android, continue de s’imposer comme une alternative aux SMS classiques. Exploitant le protocole RCS (Rich Communication Services), elle propose des fonctionnalités modernes comme les accusés de lecture ou encore le partage de fichiers volumineux. Ces dernières années, Google a multiplié les mises à jour pour améliorer la sécurité et la praticité de l’application. Récemment, l’intelligence artificielle a été intégrée pour détecter les spams et les liens malveillants, protégeant ainsi les utilisateurs contre les arnaques en ligne. Aujourd’hui, une nouveauté importante pointe le bout de son nez : une fonction de sauvegarde et de restauration directement intégrée à l’application.

Jusqu’à présent, la sauvegarde des messages sur Android était gérée via Google One, une solution extérieure à Google Messages. Cela nécessitait plusieurs manipulations et ne permettait pas une restauration automatique des conversations en cas de changement de téléphone. Avec cette nouvelle fonctionnalité, l'appli va offrir une méthode plus directe et accessible pour conserver et récupérer vos données. Cette évolution permettra de sauvegarder non seulement vos messages, mais également vos photos, vidéos et autres médias échangés via l’application.

Google Messages intègre enfin une sauvegarde sécurisée et pratique

Son fonctionnement est simple : la nouvelle option sera disponible dans les paramètres de l’application, sous “Sauvegarde et synchronisation“. Vous pourrez activer la sauvegarde pour vos conversations, protégées par un chiffrement de bout en bout. Cette sécurité supplémentaire nécessitera cependant que l’écran verrouillé de votre appareil soit activé. Une fois configurée, cette dernière permettra de restaurer automatiquement vos messages dès que vous vous reconnecterez à votre compte Google sur un nouvel appareil. En cas de problème, l’application offrira également la possibilité de supprimer une sauvegarde existante pour en créer une nouvelle.

Cette mise à jour inclut également un contrôle précis de la synchronisation. Par exemple, un réglage permettra de limiter la sauvegarde des photos et vidéos au Wi-Fi, économisant ainsi des données mobiles. Cette fonctionnalité s’inscrit dans une série d’améliorations récentes pour Google Messages, comme les alertes intelligentes pour les liens suspects ou encore la possibilité de choisir la qualité des photos avant envoi. Avec ces nouveautés, Google vise à simplifier et sécuriser davantage l’utilisation de son application. Bien que la date de déploiement de la sauvegarde ne soit pas encore annoncée, cette fonctionnalité pourrait changer la façon dont les utilisateurs gèrent leurs conversations sur Android dans un futur très proche.

Source : 9to5Google