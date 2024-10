L’IA de Google Messages va vous aider à déjouer les arnaques et les spams, voici comment

Google améliore son application Messages pour mieux protéger les utilisateurs contre les arnaques et les liens dangereux. Grâce à l'intelligence artificielle, les spams et autres contenus suspects sont désormais mieux détectés. Cette mise à jour pourrait changer la donne pour de nombreux utilisateurs d'Android.

Depuis plusieurs années déjà, Google Messages évolue pour répondre aux besoins croissants de sécurité et de confidentialité. Avec la hausse des tentatives d'arnaques en ligne, comme les faux messages de livraison ou les offres d'emploi douteuses, Google cherche à protéger ses utilisateurs contre ces menaces. Récemment, l'application a introduit des fonctionnalités de sécurité pour mieux détecter les spams, et maintenant elle va encore plus loin.

À l’occasion du Mois de la cybersécurité, Google a déployé une nouvelle mise à jour de son application Messages. Cette mise à jour utilise une intelligence artificielle intégrée pour détecter les messages frauduleux, les liens suspects, et autres contenus indésirables. Si un message potentiellement malveillant est détecté, il est automatiquement envoyé dans le dossier des spams ou l’utilisateur reçoit une alerte de sécurité. Cette nouvelle fonction est en cours de test chez certains utilisateurs qui ont activé la protection contre le spam.

Google Messages utilise l’IA pour protéger contre les arnaques et les liens dangereux

Avec cette mise à jour, Google Messages propose aussi des alertes intelligentes pour les liens suspects. Lorsqu'un message contient un lien potentiellement dangereux, l'application affiche une alerte avant que l'utilisateur ne clique dessus. Ces derniers peuvent être associés à des logiciels malveillants ou rediriger vers des sites de phishing. Actuellement, cette fonction est testée dans plusieurs pays, dont l'Inde, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour, avant un déploiement mondial prévu plus tard cette année.

Google ajoute également des alertes pour flouter automatiquement les images à caractère explicite. Cette protection est activée par défaut pour les utilisateurs de moins de 18 ans, tandis que les adultes doivent l’activer via les paramètres Android. En parallèle, une autre nouveauté en test à Singapour permet de masquer les messages provenant de numéros internationaux inconnus. Cette fonctionnalité, qui filtre directement ces messages dans le dossier “Spam et bloqués”, devrait être étendue à d'autres pays. Enfin, la société travaille sur un système de vérification de contact pour authentifier les expéditeurs à l’aide de clés publiques et de QR codes pour renforcer la sécurité des échanges.

Source : Blog Google