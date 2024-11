Google Messages : l’envoi de photos va bientôt s’améliorer avec ces nouvelles options

Une nouvelle fonctionnalité très attendue s'apprête à faire son apparition dans Google Messages. Les utilisateurs devraient bientôt être un peu plus libres lors de l’envoi de leurs photos via l’application de messagerie.

Comme vient de le dévoiler Android Authority, l'application de messagerie du géant de Mountain View va bientôt permettre aux utilisateurs de choisir la définition des photos avant de les envoyer, une option déjà bien connue des adeptes de WhatsApp.

Cette nouveauté a été repérée dans la dernière version bêta de l'application (messages.android_20241029_00_RC00.phone_samsung_openbeta_dynamic). L'interface intègre désormais deux nouvelles icônes : « HD » et « HD+ », directement accessibles depuis le sélecteur de photos.

Comment Google Messages vous laissera choisir la définition des photos envoyées ?

D’après les lignes de codes découvertes dans l’application, le fonctionnement se veut simple et intuitif. L'option HD optimisera la définition de la photo, privilégiant la vitesse d'envoi au détriment de la qualité. Pour les utilisateurs souhaitant préserver la qualité originale de leurs clichés, le mode HD+ devrait garantir une transmission sans compression, mais nécessitera plus de données et un temps d'envoi plus long.

Cette approche rappelle celle de WhatsApp, qui propose depuis un moment déjà un choix entre qualité standard et HD, symbolisé par une petite icône d'engrenage dans le coin inférieur droit des images. Sans trop de surprise, Google a choisi de se démarquer en adoptant une nomenclature légèrement différente avec son option HD+.

L'option choisie sera clairement indiquée par une icône et une coche dans le coin inférieur droit de l'image, permettant aux utilisateurs de vérifier d'un coup d'œil le mode de transmission sélectionné. Cette fonctionnalité devrait particulièrement séduire les utilisateurs soucieux de leur consommation de données ou ceux qui privilégient la rapidité d'envoi.

Si cette nouveauté s'inspire clairement de la concurrence, elle était clairement attendue de pied ferme par les utilisateurs. Il est bon de voir Google enrichir son application de messagerie avec des fonctionnalités pratiques et demandées par les utilisateurs. Pour l'instant disponible uniquement en version bêta, cette option devrait être déployée prochainement pour l'ensemble des utilisateurs de Google Messages. Cependant, Google n’ayant pas officiellement annoncé son arrivée, il n’y a pour l’instant aucun calendrier de déploiement précis que l’on peut vous communiquer.

Source : Android Authority