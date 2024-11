Google Messages déploie une mise à jour discrète pour mieux protéger vos enfants

Google Messages adopte une nouvelle mesure de protection qui renforce la sécurité des utilisateurs mineurs. Cette fonctionnalité, discrète mais efficace, vise à protéger les plus jeunes sans restreindre complètement leur accès à l’application, tout en permettant aux parents de surveiller plus facilement l'activité en ligne de leurs enfants.

Google Messages évolue régulièrement pour améliorer son interface et ses fonctionnalités. Récemment, l’application a introduit des ajustements visuels pour ses bulles de chat et optimisé l’affichage pour les utilisateurs de double SIM, afin de rendre l’organisation des conversations plus claire et agréable. Google va aussi ajouter des options pour choisir la qualité des photos avant envoi, offrant davantage de contrôle et garantissant un envoi adapté aux besoins de chacun. Ces nouveautés pratiques montrent que l’application s’adapte aux besoins quotidiens et à la protection de ses utilisateurs.

La dernière innovation de Google Messages, appelée Sensitive Content Warnings, permet de flouter automatiquement les images potentiellement inappropriées pour les mineurs, notamment celles pouvant contenir de la nudité. Plutôt que de bloquer entièrement ces contenus, la fonction ajoute un écran de “protection” incitant l’utilisateur à décider de consulter ou non le contenu. Pour les utilisateurs mineurs, cette fonction sera activée par défaut, mais les adultes pourront également l’activer s’ils le souhaitent.

Google lance SafetyCore pour gérer la sécurité dans Google Messages

Pour assurer cette nouvelle protection, Google a discrètement lancé une application distincte appelée SafetyCore. Disponible sur le Google Play, cette application système prend en charge les avertissements de contenu sensible sans alourdir directement l’application Messages. Cette dernière n’affiche que peu d’informations dans sa description, indiquant simplement qu’elle “offre des fonctionnalités de sécurité pour les appareils Android”, ce qui laisse supposer qu’elle pourrait gérer d’autres fonctions de protection à l’avenir.

Outre les avertissements de contenu sensible, Google développe de nouvelles fonctionnalités pour rendre Google Messages plus pratique et sûr. Parmi celles-ci, une option de tri par origine géographique permettra de filtrer les messages provenant de numéros inconnus et d’identifier les spams internationaux. Ces outils supplémentaires renforcent la sécurité et l’organisation des conversations, et la société prévoit de les déployer progressivement pour mieux protéger les jeunes utilisateurs de sa messagerie, qu’ils soient jeunes ou adultes.