Google Messages ne fonctionnera plus sur ces smartphones Android en avril 2021

Les smartphones Android sans certification n'auront plus accès à Google Messages d'ici avril 2021. C'est ce que révèle une ligne de code découverte dans l'APK de l'application, qui affiche un message informant les propriétaires de ces appareils que celle-ci arrêtera de fonctionner le 31 mars. Les téléphones Huawei seront, entre autres, concernés.

Google n'a de cesse d'améliorer son application Messages depuis sa création. En novembre dernier, la firme de Mountain View a annoncé l'arrivée du chiffrement des SMS de bout en bout, comme sur Telegram. Messages propose d'ores et déjà de nombreuses fonctionnalités qui en font une concurrente coriace aux autres applications de SMS et ne semble pas vouloir s'arrêter en si bon chemin. Il sera par ailleurs bientôt possible de programmer l'envoi de texto.

Toutefois, les nouveautés ne sont pas toujours du goût du tout le monde, et la prochaine en lice risque bien d'en faire partie. En effet, de nombreux smartphones sous Android ne pourront plus utiliser l'application dès avril 2021. Ce sont nos confrères de chez XDA Developers qui ont révélé l'information, qu'ils tiennent d'une ligne de code trouvée dans la version 7.2.203 de l'APK. Celle-ci affiche le message suivant : “À partir du 31 mars, Messages s’arrêtera de fonctionner sur les appareils sans certification, comme celui-ci”.

Les smartphones sans certification ne pourront plus utiliser Google Messages

Google n'a pas encore donné d'explication quant à cette décision, mais il est probable que celle-ci découle de sa stratégie de remplacement des SMS par le nouveau protocole RCS. Ce dernier est un enjeu central pour la firme, qui cherche de plus en plus à se mettre au niveau de la très populaire iMessages. Jusqu'à maintenant, les smartphones non certifiés, qui ne peuvent donc pas télécharger d'application sur le Play Store, avaient la possibilité d'installer manuellement l'APK de Messages.

Les appareils Huawei, notamment, n'ont d'autre choix que d'utiliser cette méthode pour avoir accès à l'application depuis qu'ils ont perdu leur licence Android. Celle-ci ne fonctionnera donc bientôt plus, et les smartphones concernés devront se tourner vers un autre service de messagerie. En mai 2020, Google Messages a enregistré plus d’un milliard de téléchargements.

