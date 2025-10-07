Google Maps : un bug bien embêtant entraîne la perte des données des utilisateurs

De nombreux utilisateurs rencontrent un problème avec l'historique de leurs trajets dans Google Maps. Ils n'ont plus accès à leurs données suite à une erreur de transfert.

Google Maps dispose d'une fonctionnalité très appréciée de Timeline, appelée “Vos Trajets” dans la version française de l'application. Celle-ci permet de retrouver des endroits où l'on s'est déjà rendu, de retracer le parcours d'un voyage ou d'obtenir des statistiques sur ses déplacements. Mais certains utilisateurs ont perdu leur précieux historique.

En 2023, Google retirait la Timeline de la version web de Google Maps. Si on tente d'y accéder depuis un navigateur aujourd'hui, un message nous indique : “Consultez et modifiez vos trajets dans l'application Google Maps. Vos trajets ne sont plus disponibles dans les navigateurs Web. Pour voir ou modifier les paramètres de vos trajets, accédez aux commandes relatives à l'activité”. L'app est donc devenue indispensable.

L'historique de Google Maps connait des ratés

Sauf que le transfert des données vers l'appareil mobile de l'utilisateur, qui permet de rendre les informations de déplacement inaccessibles à Google de manière directe, ne s'est pas déroulé sans heurts pour tout le monde. De nombreux utilisateurs semblent souffrir d'une erreur de sauvegarde qui les empêche de récupérer leurs données sur l'app mobile de Maps.

“Depuis plus d’un an, la sauvegarde de la chronologie Google Maps ne fonctionne pas correctement pour de nombreux utilisateurs. Bien que la fonction de sauvegarde soit activable, elle reste inactive ou génère des messages d’erreur. Un point particulièrement problématique est qu’après avoir modifié le mot de passe du compte Google, il est impossible de créer une nouvelle sauvegarde, ni d’importer ou de restaurer une sauvegarde existante. Changer d’appareil ou réinitialiser le smartphone ne résout pas le problème”, témoigne une personne impactée auprès d'Android Headlines.

Sur les forums d'assistance de Google, les messages ne manquent pas. “Impossible d'afficher vos sauvegardes”, indique Google Maps quand les victimes de ce bug essaient d'accéder à leur historique de trajets. Il ne semble pas exister de solution pour l'instant pour retrouver ses données. Changer de compte Google permet par contre de créer une nouvelle timeline, mais les informations antérieures sont dans ce cas perdues.