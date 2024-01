Google Assistant : ces 17 fonctionnalités vont disparaitre de l’application, les voici

Google fait le ménage dans son application Google Assistant. Près de 20 fonctionnalités vont être supprimées du service d'ici les prochaines semaines. La firme veut se concentrer sur celles qu'elle juge les plus utiles.

Impossible de nier que Google a créé de très nombreux services désormais indispensables au quotidien de nombreuses personnes. Gmail, Photos, Maps, Drive, Docs… Autant d'applications Web et mobiles faisant presque partie du paysage. Mais on ne peut pas non plus nier que la firme de Mountain View a également enterré beaucoup de ses produits. Que ce soit parce qu'ils deviennent redondant avec d'autres, comme Album Archive, ou parce que les statistiques de Google montrent que très peu de gens s'en servent, comme la fonction photo-sphère.

En ce début d'année 2024, c'est Google Assistant qui va faire les frais d'un ménage de printemps anticipé. Pas moins de 17 fonctionnalités vont quitter le service à partir du 26 janvier. “[…] Nous donnons la priorité aux expériences que vous aimez et investissons dans la technologie sous-jacente pour les rendre encore meilleures, ce qui signifie que certaines fonctionnalités peu utilisées ne seront plus prises en charge”, explique l'entreprise. Si vous tentez de lancer l'une d'entre elles, vous recevrez une notification indiquant la date précise à laquelle elle disparaîtra.

Voici toutes les fonctionnalités qui vont être supprimées de Google Assistant

Les 17 fonctions suivantes ne seront plus utilisables dans Google Assistant d'ici les prochaines semaines. Quand cela est possible, une alternative est proposée, ou une précision est apportée :

Lire et contrôler des livres audio sur Google Play Livres avec votre voix . Diffuser des livres audio depuis votre smartphone est toujours possible.



Définir ou utiliser des alarmes multimédias, des alarmes musicales ou des alarmes radio sur les appareils compatibles Google Assistant . À la place, il faudra créer une routine personnalisée similaire ou utiliser une alarme standard.

Accéder à votre livre de recettes ou le gérer , transférer des recettes d'un appareil à l'autre, lire une vidéo de recette pédagogique ou afficher des recettes étape par étape.

Gérer un chronomètre sur les écrans et haut-parleurs connectés .

Utiliser votre voix pour appeler un appareil ou diffuser un message à votre groupe familial Google .

Utiliser votre voix pour envoyer un e-mail, un message vidéo ou audio .

Reprogrammer un événement dans Google Agenda avec votre voix.

Utiliser le lanceur d'applications avec le mode conduite de l'Assistant Google sur Google Maps pour lire et envoyer des messages, passer des appels et contrôler les médias . Vous pouvez le faire sur Google Maps directement en revanche.

Demander de programmer ou d'entendre des annonces de la sonnerie familiale précédemment programmées . Remplacez cela par une routine personnalisée.

Demander à méditer avec Calm , une application de méditation.

Utiliser la commande vocale pour les activités sur les Fitbit Sense et Versa 3 .

A fficher des résumés de votre sommeil sur d'autres appareils que les écrans connectés Google .

Afficher l'identifiant de l'appelant quand l es appels sont passés depuis des haut-parleurs ou des écrans connectés, sauf si vous utilisez Google Duo .

Afficher des estimations du temps de trajet domicile-travail sur les écrans connectés. Vous pouvez toujours demander les temps de trajet et obtenir un itinéraire vocalement.

Demander la vérification des itinéraires de voyage personnels . Vous pouvez toujours demander le statut du vol.

Demander des informations sur vos contacts .

Demander d'effectuer certaines actions vocalement, comme envoyer un paiement, effectuer une réservation ou publier sur les réseaux sociaux.

Ça fait beaucoup, mais ce n'est pas fini ! Google va également modifier le comportement de l'icône du micro sur les smartphones. Celui qui se trouve dans la barre de recherche sur les Pixel 8 et 8 Pro par exemple. Actuellement, vous pouvez vous en servir pour lancer une commande vocale gérée par Google Assistant comme “allume les lumières” ou “envoie un message”. C'est bientôt de l'histoire ancienne. À terme, le micro ne servira qu'à faire une recherche Google à la voix, rien d'autre. Vous devrez donc nécessairement lancer l'assistant avec sa phrase d'activation avant de vous en servir.

Comme souvent avec ce genre de changements assez drastiques, certains diront que ça les laisse indifférents, d'autres déploreront une fonctionnalité qu'ils utilisaient souvent. Les mécontents pourront peut-être se tourner vers ChatGPT s'il fait bel et bien son entrée sur Android.

Source : Google