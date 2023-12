Google Maps : une fonction essentielle de l’application supprimée début 2024 ?

Une fonction essentielle de Google Maps pourrait être supprimée dans une prochaine version de l’application. Il s’agit du « Mode voiture », aussi appelée « Drive Mode ». Celui-ci adapte l’interface de Google Maps aux besoins des conducteurs pendant leur trajet. Cette fonctionnalité serait remplacée par Google Assistant.

Malgré toutes les alternatives disponibles dans l’écosystème Android (Waze, WeGo, Mappy, CityMapper, etc.), Google Maps reste l’assistant de navigation incontournable. D’abord parce qu’il est installé par défaut dans tous les smartphones Android. Ensuite parce qu’il est connecté à toutes les autres applications de Google. Même si ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui grâce à de nombreuses améliorations, la fonction première est d’obtenir un itinéraire, quel que soit le mode de transport. Que vous soyez à pied, en transport en commun, en VTC ou en taxi, en vélo ou encore en voiture.

Lire aussi – Google Maps : vous allez pouvoir supprimer très facilement vos données de localisation

Dans ce dernier cas, Google Maps propose aujourd’hui une fonctionnalité appelée « Mode Voiture » (ou « Drive Mode » en anglais). Accessible uniquement sur Android, elle change l’interface de l’utilisateur de sorte qu’il soit plus facile d’accéder aux fonctions importantes du smartphone (appel, navigation, musique et messagerie avec Google Assistant) en réduisant au maximum le temps l’inattention du conducteur. Cette interface s’active automatiquement à partir du moment où vous lancez un trajet en voiture.

Bientôt la suppression du mode voiture de Google Maps ?

Mais elle pourrait très bientôt disparaitre, à en croire un article publié par nos confrères de 9to5Google. Ces derniers ont décortiqué une version beta de l’application (numérotée 14.52). Dans le code source, certaines lignes laissent apparaitre des indices sur une probable suppression du Mode Voiture qui aurait lieu dans les prochains mois.

Deux lignes sont particulièrement importantes. L’une d’elles indique la date à partir de laquelle le mode ne sera plus disponible : février 2024. L’autre ligne sert à informer les utilisateurs que le mode a été supprimé et est remplacé par une série de commandes vocales. Cela veut dire que toutes les interactions avec Maps passeront, dès que cette mise à jour sera poussée, par Google Assistant uniquement.

La suppression du mode voiture n’a pas été officialisée par la firme américaine. Et la mise à jour contenant ces lignes de code est encore en beta. Il est donc possible que, d’ici son déploiement, Google revienne sur cette décision. Et cela ne nous paraitra pas une mauvaise idée. Cette interface est bien pratique : vous avez une interface optimisée qui réduit considérablement les occasions d’être déconcentré quand vous êtes au volant.

Source : 9to5Google