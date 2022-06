Google Maps vous informe désormais du coût réel de votre trajet

Google Maps va prochainement inclure une nouvelle option pour les itinéraires : le coût du trajet. Avant d’entreprendre un voyage en voiture, vous pourrez ainsi savoir combien les péages vont vous coûter. Pour le moment, cette fonctionnalité n’est disponible que dans certains pays, mais pas en Europe.

Voyager coûte cher. Si vous prenez la voiture, il faut compter l’essence, mais aussi le coût des péages si vous choisissez les autoroutes. Google Maps va bientôt vous permettre ce savoir combien un road-trip va peser sur votre portefeuille.

Google publie une nouvelle mise à jour pour Maps sur Android et iOS. En planifiant un trajet, vous pouvez voir combien vous devrez payer si vous passez par des stations de péage. Le tout sera ajusté en temps réel en collaboration avec les responsables locaux. On ne paye pas pareil en plein milieu de la journée qu’en pleine nuit.

Google Maps veut vous faire savoir combien un voyage va vous coûter

Ainsi, à chaque planification, vous pourrez avoir une idée précise de combien vous devrez dépenser. Attention cependant, il s’agit d’une estimation, puisque Google ne prend pas (encore) en compte d’éventuelles réductions. Comme le précise Android Police, il faut aussi savoir que vous avez un coût total pour votre voyage et que vous ne pouvez pas voir le coût individuel de chaque station. Dommage.

Bien entendu, si vous ne souhaitez pas prendre l’autoroute, il sera toujours possible de demander à Google de passer par les itinéraires bis. Le trajet sera certes plus long, mais moins cher. D’autres options, comme les trajets les plus rapides ou les plus écologiques, continueront d’être affichées. Il y en aura pour tous les goûts. Si cette nouveauté est intéressante, elle n’est pas encore disponible chez nous. En effet, elle ne concerne pour le moment que les Etats-Unis, le Japon, l’Inde et l’Indonésie. Google nous promet que d’autres pays seront prochainement servis, mais sans donner de précisions supplémentaires.

Google Maps continue donc de s’améliorer par petites touches. Il y a peu, c’est l’indice de qualité de l’air qui a fait son apparition. En dehors des trajets, le logiciel va aussi bientôt accueillir des vues 3D beaucoup plus détaillées afin de rendre la navigation encore plus agréable et ludique.

Source : Google