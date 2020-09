Google Maps : bientôt la possibilité de payer le stationnement depuis l’application ?

Google Maps ne cesse de s’améliorer. Google teste actuellement aux États-Unis une fonctionnalité qui permettra de payer son stationnement directement depuis l’application de cartographie.

Google Maps ne cesse de se doter en nouvelles fonctionnalités. D’année en année, la firme de Mountain View confirme sa place de leader et améliore son application de cartographie via des trouvailles tantôt utiles, tantôt ludiques. Ainsi, début septembre, Google Maps accueillait enfin le mode sombre digne de ce nom, qui s’applique à l’intégralité de l’appli.

En juillet 2020, Google a pensé aux cyclistes en affichant le nombre de vélos en libre-service disponibles à proximité. Autre ajout récent, les utilisateurs américains peuvent désormais voir la localisation des feux rouges depuis la carte, pratique pour les citadins habitués à circuler en ville.

Bien entendu, toutes ces fonctionnalités viennent tout juste d’être déployées aux États-Unis, et il faudra prendre un peu son mal en patience pour les voir débarquer en France. Or, en lundi 7 septembre 2020, nous apprenons que l’entreprise américaine teste actuellement une fonctionnalité inédite auprès des utilisateurs de l’appli à Austin, dans l’État du Texas.

Extrêmement pratique, elle permet de payer ses frais de stationnement directement depuis l’application. Ainsi, les conducteurs texans n’ont plus besoin de se rendre à un parcmètre. Il suffit de rendre dans l’onglet « Pay for parking » dans Google Maps et d’inscrire le numéro d'emplacement, de rentrer les différentes informations demandées sur votre véhicule (plaque d’immatriculation, etc.), et d’indiquer la durée approximative du stationnement.

Une fonctionnalité impossible sans les services de Passport

Pour instaurer cette fonctionnalité, Google a collaboré avec les services de Passport, une société américaine spécialisée dans la création de systèmes d’exploitation dédiés aux problématiques des transports. Leurs produits permettent notamment de mettre en relation les services informatiques des villes, avec les véhicules et les différents emplacements de stationnement disponibles.

« En utilisant les applications qu’ils ont déjà sur leurs appareils pour payer le stationnement, les gens peuvent se rendre plus rapidement aux endroits qui leur tiennent à coeur. Nous travaillons dur pour faciliter l’utilisation du système de stationnement par les habitants et les visiteurs d’Austin », précise Gina Fiandaca, directrice municipale adjointe de la capitale texane.

Hormis l’aspect purement pratique, cette fonctionnalité a également un intérêt en cette période de crise sanitaire : « Cet effort améliore la commodité tout en réduisant le besoin de toucher physiquement les parcmètres ou les distributeurs de tickets à la lumière de la pandémie mondiale actuelle », poursuit Gina Fiandaca. Avant un éventuel déploiement en France, cette fonctionnalité sera testée en d’autres agglomérations américaines.

Source : Cnet