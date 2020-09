Firefox 81 pour Android pourra fermer les onglets automatiquement après un certain temps

Firefox 81 pour Android lance une nouvelle option très pratique : la fermeture automatique des onglets que vous ne visitez plus après une durée déterminée. La fonctionnalité, désactivée par défaut, peut vous aider à remettre un peu d’ordre dans votre navigateur.

Firefox 81 est actuellement en bêta publique – on s’attend au lancement d’une version stable dans le courant du mois. De quoi parler d’une nouvelle fonctionnalité repérée par nos confrères de gHacks. La prochaine version du navigateur se dote en effet d’une option qui vous permet de fermer automatiquement les onglets que vous ne consultez plus après une durée déterminée (un jour, une semaine ou un mois). Que ceux qui aiment justement accumuler des onglets à tout-va se rassurent : l’option est désactivée par défaut.

Firefox 81 : Mozilla s’attaque au problème de l’accumulation des onglets ouverts

Pour en profiter il faut parcourir les préférences du navigateur où vous trouverez désormais cette nouvelle option pour fermer les onglets. Une fois paramétrée, vos onglets se fermeront automatiquement au bout de la durée définie si, et seulement si, vous ne les avez pas consultés entre-temps. Un fonctionnement qui rappelle une fonctionnalité similaire dans le navigateur Safari sur les iPhone. Le but de l’option est double : faire baisser l’utilisation de la mémoire vive tout en améliorant l’expérience utilisateur.

Il est en effet très facile de se laisser envahir par les onglets. Dans certains cas, cela peut être souhaité par l’utilisateur – même s’il existe de bien meilleures options pour organiser vos recherches. On peut notamment parler des bookmarks qui permettent d’enregistrer des pages pour les consulter plus tard et de les organiser dans des dossiers pour plus de clarté. Dans d’autres, l’accumulation résulte du simple oubli de fermer les onglets ouverts. Ces deux scénarios débouchent sur le même résultat : une masse de pages dont vous pouvez avoir oublié jusqu’à leur raison d’être encore ouvertes…

A noter si vous activez cette option : les onglets fermés automatiquement ne sont généralement pas perdus définitivement du moment où votre historique de navigation est activé et configuré pour ne pas lui-même s’effacer à des intervalles trop rapprochés. Pour l’heure, l’option n’est disponible que dans la dernière version bêta de Firefox 81. Pour en profiter, rien de plus simple : il vous suffit de télécharger l’APK de la dernière bêta sur le Play Store via le lien suivant :

Télécharger Firefox 81 (bêta) sur Android