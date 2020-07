Google Maps affiche désormais le nombre de vélos en libre-service disponibles

Cela fait déjà plusieurs années que Google s’engage à améliorer la gestion des deux roues au sein de Google Maps. L’application de navigation affiche désormais les lieux où trouver des vélos en libre-service, ainsi que leur disponibilité, leur nombre, et même les trajets d’une station à une autre. Une fonctionnalité qui n’est pas encore disponible en France.

Après la signalisation des feux rouges, Google vient donc d’annoncer aujourd’hui l’implémentation d’une toute nouvelle fonctionnalité au sein de son application de navigation Google Maps. Les utilisateurs situés dans un nombre pour l’instant très restreint de villes peuvent désormais afficher les endroits les plus proches d’eux pour prendre ou déposer un vélo en libre-service, afficher le nombre de places libres au sein d’une station, ou préparer le trajet d’une station à une autre.

La France n’est malheureusement pas encore concernée par cette fonctionnalité très select, en phase de bêta. Cette dernière n’est pour l’instant disponible qu’à Chicago, San Francisco, Washington DC et New York City aux États-Unis, Montréal pour le Canada. L’Amérique du Sud profite également de cette fonctionnalité, dont Mexico, Rio de Janeiro et Sao Paulo. En Asie, elle est accessible à Taipei et New Taipei City. Seul Londres en est pour l’instant équipé en Europe. Google annonce qu’elle sera « progressivement déployée » dans les mois à venir.

Permettre à tous de trouver un moyen rapide et simple de se déplacer en deux roues

Tel est l’objectif de la firme de Mountain View au travers de cette nouvelle fonctionnalité, qui tombe à point nommé en cette période de crise sanitaire (souvenez-vous : Maps avait amélioré sa fonction Trajets pour s’adapter aux restrictions dues à la pandémie, début juin). Maps aurait enregistré, selon Google, une augmentation de 69 % du nombre de demandes d’itinéraires à vélo effectuées le mois dernier, un « nombre record » selon la société.

Cette dernière s’engage en outre à collaborer avec différents partenaires, comme c’est le cas aujourd’hui avec Ito World, une entreprise qui travaille avec des opérateurs de vélos en libre-service dans le monde entier, de Santander Cycles à Londres à Citi Bike à New York. Cette dernière se spécialise dans l’agrégation de données de partage de vélos en libre-service, en temps réel, et à l’international. Ces données récoltées sont nombreuses et variées ; elles comprennent notamment le nombre de vélos et de places disponibles à telle ou telle station.

