Google Maps : les feux rouges sont désormais signalés dans l’application Android

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui utilisent fréquemment Google Maps en ville : les feux de circulation commencent à apparaître dans l’application Android. Déployée actuellement aux États-Unis, on espère maintenant que cette fonctionnalité arrive prochainement en France.

Si Google Maps regorge de fonctionnalités et si ses développeurs ne cessent de le parfaire au fil des mois, il lui manquait jusqu’à présent une fonctionnalité pourtant essentielle en milieu urbain : la prise en charge des feux tricolores. En toute discrétion, Google vient de déployer une nouvelle édition de l’application Maps pour Android. Et la bonne nouvelle, c’est que celle-ci affiche désormais les feux de circulation, comme le rapporte le site droidlife.

Google Maps rattrape son petit retard face à Plans d’Apple

Ce n’est pas un secret, Apple lorgne de plus en plus du côté de son concurrent Google quand il s’agit de nouvelles fonctionnalités à iOS. Et ce n’est pas la dernière keynote du géant à la pomme qui va nous contredire. Mais, alors qu’iOS 13 et l’application Plans ont vu l’introduction des feux de circulation en 2019, la fonctionnalité manquait toujours à l’appel du côté de la concurrence. Aucun feu n’était jusqu’à présent signalé sur Google Maps.

Google est en train de rattraper son petit retard, puisque l’application Maps commence à afficher les feux rouges aux États-Unis. Google n’ayant pas encore officiellement communiqué sur cette nouvelle intégration, on espère qu’elle sera rapidement disponible à plus grande échelle et qu’elle arrivera prochainement dans l’Hexagone.

Selon les premiers retours des utilisateurs qui ont vu apparaître cette nouvelle fonctionnalité, l’intégration des feux de circulation est plutôt discrète pour le moment. Google Maps ne les prend pas en considération lors du trajet et ne les énonce pas. En revanche, la taille de l’icône d’un feu tricolore semble augmenter au fur et à mesure que le conducteur s’en approche.

La signalétique apparaît sur Google Maps build 10.44.3, mais semble manquante sur la beta 10.45.0, pourtant censée plus avancée. À l’heure actuelle, seuls les États-Unis semblent profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Nous l’avons testée en France et n’avons observé aucune intégration de la fonctionnalité en question. Si de votre côté, vous en profitez, n’hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un petit commentaire ci-dessous.

