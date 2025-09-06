L’Europe condamne Google à 3 milliards d’euros d’amende, Donald Trump réagit par la menace

La Commission européenne rend son verdict dans une affaire accusant Google de pratiques abusives dans la publicité numérique. Le géant américain écope d'une amende salée et Donald Trump ne l'accepte pas. Explications.

L'Europe arrive à la conclusion d'une affaire démarrée en 2021, mais elle est loin d'être terminée. Place maintenant au bras de fer économique entre le Vieux continent et les États-Unis. Il y a 4 ans, la Commission européenne ouvrait une procédure “concernant un possible comportement anticoncurrentiel de Google dans le secteur des technologies publicitaires en ligne“. Le 5 septembre 2025, le verdict tombe : le géant de la Tech a commis une infraction “en favorisant ses propres services de technologie d'affichage publicitaire en ligne […]”.

En guise de réparation pour ce que l'autorité qualifie d'abus de position dominante, Google est condamné à payer 2,95 milliards euros d'amende. Une somme qui s'ajoute à celles que la firme a déjà payé ou doit payer dans le cadre d'affaires similaires. La décision de la Commission a immédiatement fait réagir le président américain Donald Trump. Comme le craignait l'instance, il brandit des menaces de sanctions économiques.

Le président américain menace l'Union européen après la condamnation de Google

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump est direct : “Cette mesure s'ajoute aux nombreuses autres amendes et taxes infligées à Google et à d'autres entreprises technologiques américaines. C'est extrêmement injuste, et le contribuable américain ne le tolérera pas ! […] Nous ne pouvons pas laisser une telle situation arriver à l'ingéniosité américaine, brillante et sans précédent, et si cela devait arriver, je serai contraint d'engager une procédure au titre de la Section 301 pour annuler les pénalités injustes imposées à ces entreprises américaines“.

La Section 301 du Trade Act de 1974 est un mécanisme commercial. Grâce à lui, les États-Unis peuvent imposer des tarifs douaniers jusqu'à 100 % sur les importations d'un pays, et ce sans passer par l'Organisation mondiale du commerce dans le cas de pratiques considérées comme “déloyales“. Le président Trump s'en est servi plusieurs fois contre la Chine lors de son premier mandat. À ce jour, l'Europe a infligé un total de 11,16 milliards d'euros d'amende à Google depuis 2017.