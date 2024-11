Android 16 pourrait arriver bien plus tôt que prévu, voici quand

Google prépare une nouvelle surprise pour les utilisateurs de smartphones Android : on connaît désormais la date de lancement d’Android 16, et elle est bien plus tôt que prévu. Cette mise à jour pourrait offrir aux Pixel des fonctionnalités inédites, avec un déploiement accéléré par rapport aux années précédentes.

Hier marquait le 17e anniversaire du lancement d’Android, un système qui a évolué pour devenir un acteur incontournable de l’écosystème mobile. Les utilisateurs de Pixel bénéficient chaque année des dernières versions avant les autres, et cette année encore, Google semble prêt à surprendre. Selon des informations récentes, Android 16 pourrait arriver bien plus tôt que les lancements habituels, brisant ainsi le calendrier traditionnel de l'automne.

Selon une source récente, Google aurait prévu de lancer Android 16 dès le 3 juin 2025. Ce lancement inclurait à la fois la mise à jour pour les appareils Pixel et la publication du code source dans l’AOSP (Android Open Source Project). Cette double sortie anticipée permettrait aux constructeurs de démarrer plus tôt les adaptations de ce nouvel OS pour leurs appareils et ainsi faciliter une disponibilité plus rapide sur différents modèles du marché.

Android 16 pourrait arriver dès le 3 juin 2025 sur les Pixel

Ce calendrier avancé pour Android 16 marquerait une étape importante pour Google, qui cherche à réduire les délais entre chaque mise à jour majeure. En lançant la nouvelle version dès juin, la société offrirait aux fabricants un temps supplémentaire pour adapter la version 16 de cet OS à leurs appareils, et ainsi accélérer son déploiement. Cette stratégie pourrait permettre une adoption plus rapide des nouvelles fonctionnalités sur un plus grand nombre de modèles, un objectif crucial pour l’entreprise qui souhaite rendre chaque nouvelle version plus accessible.

Pour les utilisateurs de Pixel, cette sortie anticipée signifie qu’ils pourraient bénéficier des nouveautés d’Android 16 bien avant la fin de l’année. Android 15, par exemple, a été déployé en priorité sur des modèles phares comme les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel Fold en octobre 2024. Avec ce nouveau calendrier, ces modèles et les prochains Pixels pourraient recevoir cette version dès juin 2025, offrant ainsi une transition plus rapide et des fonctionnalités améliorées sans attendre la rentrée.

Source : Android Authority