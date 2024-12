Cette application Google historique va devenir indispensable dans Android 16

Une version préliminaire d'Android 16 destinée aux développeurs promeut Google Keep au grade d'application système, qui ne peut pas être désinstallée sans root.

Google Keep monte en grade. L'application de prise de notes, préinstallée sur les smartphones Android sous licence Google Mobile Services (GSM), c'est-à-dire quasiment tous les modèles disponibles en France, ne pourra plus être désinstallée facilement de son smartphone avec Android 16.

Google vient tout juste de publier Android 16 Developer Preview 2. Dans cette nouvelle version, Google Keep devient une application système, rapporte Android Authority. Elle est donc désormais considérée comme indispensable au bon fonctionnement de l'expérience Android.

Google Keep devient plus important avec Android 16

Pourquoi ce changement ? Google n'a pas encore officiellement évoqué ce sujet. Il est probable que dans le futur, l'application Keep nécessite des accès plus profonds au système, lui octroyant ce nouveau statut. L'application Notes d'iOS a gagné en importance dernièrement, peut-être que Google a aussi de grands projets pour Keep. On peut notamment s'attendre à des interactions étroites avec Gemini, avec le gain de fonctionnalités basées sur l'IA.

On sait aussi que Google a travaillé sur un raccourci pour Google Keep, qui serait affiché sur l'écran de verrouillage du smartphone. L'utilisateur pourrait même être en mesure de prendre des notes sans avoir à déverrouiller son terminal, une fonction bien pratique pour noter rapidement une idée à la volée. C'est peut-être dans ce cadre que l'application est promue au rang d'app système.

Actuellement, Google Keep peut être désinstallée d'un mobile Android comme n'importe quelle app tierce, avec un appui long et en sélectionnant Désinstaller. Cela ne sera plus possible avec Android 16. Pour s'en débarrasser, il faudra passer par le root, manipulation qui permet d'accorder des privilèges supplémentaires à l'utilisateur.

Pour ne pas avoir à en arriver jusque-là, il restera toutefois possible de seulement désactiver l'application. Cette action permet de libérer de l'espace de stockage et de réduire la consommation de ressources en arrière-plan. Mais Google Keep demeurera installé sur votre appareil.

Source : Android Authority