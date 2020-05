L’application Google Home va prochainement subir un petit lifting. En effet, une mise à jour majeure va revoir en profondeur son design. Une bonne nouvelle, étant donné que l’application actuelle devenait de plus en plus fouillis au fil du temps. Cette mise à jour n’est pas encore disponible actuellement, mais il est d’ores et déjà possible de télécharger l’APK.

L’application Google Home va connaître une seconde jeunesse. Comme l’a remarqué 9to5Google, une nouvelle mise à jour va prochainement être déployée par la firme de Mountain View. Cette mise à jour 2.22.1.11 va refondre complètement le design du logiciel, le rendant plus clair et plus agréable à la navigation.

Les menus des appareils de la maison vont connaître un profond changement et seront plus simples à utiliser, proposant une arborescence plus légère. Les différents services, actuellement placés discrètement dans un sous-menu sur la gauche, seront mieux mis en avant pour permettre à l’utilisateur de les régler beaucoup plus facilement.

Google Home évolue, téléchargez la nouvelle version en avant-première

Les paramètres de l’application, extrêmement fouillis, vont aussi recevoir une cure de jouvence. Les menus ont été repensés pour paraître plus clairs, avec un réagencement des sous-catégories et l’apparition d’icônes. Enfin, il sera plus simple de supprimer une maison configurée dans l’application. Cette mise à jour n’est pas encore déployée par Google, mais il est déjà possible de télécharger l’APK (lien ci-dessous).

Google mise énormément sur la domotique avec son écosystème Home. La firme de Mountain View propose ainsi trois enceintes connectées à la vente : Le Google Home, le Google Home Mini et le Google Home Max. Des constructeurs tiers d’enceintes connectées, comme Bose ou Sonos, vendent également des produits dotés de Google Assistant.

Le but est de créer ici un écosystème complet au sein de la maison qui ne passe que par le vocal. Google ne compte pas s’arrêter aux enceintes, puisqu’une prochaine mise à jour Chromecast permettra d’utiliser des box comme la SHIELD de Nvidia ou la Freebox Mini 4K comme des enceintes. Les téléviseurs qui disposent d’Android TV seront également concernés. Il est alors tout naturel que l’application Google Home se modernise pour une plus grande facilité d’utilisation.

Télécharger la nouvelle version de Google Home sur APKMirror

Source : 9to5Google