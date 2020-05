Play Store : Google s’excuse d’avoir supprimé cette application qui parle du coronavirus

Google s’excuse d’avoir banni par erreur l’application Podcast Addict de son Play Store. Face à la résurgence d’applications cherchant à surfer sur la pandémie de coronavirus, la firme de Mountain View a en effet mis en place des directives strictes. Dans ce cas-ci, Google a visiblement fait preuve d’excès de zèle.

Il y a quelques jours, l’application Podcast Addict a disparu du Play Store. Lancé en 2012 par un développeur français, l’application permet de regrouper des podcasts issus de plusieurs plateformes. Xavier Guillemané, le créateur de Podcast Addict, a reçu un mail l’information de la suppression de son application.

Sur le même sujet : Google Play Store – 813 applications d’espionnage très malsaines ont enfin été supprimées

Apparemment, Google n’a pas apprécié que Podcast Addict mette à disposition de ses utilisateurs de nombreux podcasts concernant le coronavirus. La firme américaine a en effet instauré des directives strictes afin de réguler l’apparition d’applications Android liées à la pandémie. Certains développeurs profitaient en effet de la peur générée par l’épidémie pour diffuser des fake news ou arnaquer les internautes.

« Toute application faisant référence au Covid-19, ou à des mots connexes ne sera approuvée pour distribution sur le Play Store que si elle est publiée, commandée ou autorisée par un organisme officiel » met en garde Google dans son règlement. Dès le début de la crise, Google a d’ailleurs banni le terme coronavirus des résultats de recherche de son Play Store.

Dans ce cas-ci, la présence de quelques podcasts évoquant le Covid-19 a déclenché par erreur les mécanismes de sécurité du Play Store. Suite au tollé provoqué par la suppression de Podcast Addict, Hiroshi Lockheimer, vice-président chez Google et responsable d’Android, a confirmé qu’il s’agissait bien d’une erreur.

« Nous sommes toujours en train de régler certains problèmes dans notre processus de lutte contre la désinformation sur le Covid-19, et cette application n’aurait pas dû être supprimée » explique Hiroshi Lockheimer sur son compte Twitter. Dans la foulée, Podcast Addict a fait son retour sur le Play Store.

Apologies to Podcast Addict fans today. We are still sorting out kinks in our process as we combat Covid misinformation, but this app should not have been removed. Carry on with your podcasts, folks! 🙇‍♂️

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) May 19, 2020