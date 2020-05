Centr : l’application fitness de Chris Hemsworth (Thor) arnaque ses utilisateurs de 99 dollars

Centr, l’application fitness de l’acteur Chris Hemsworth (oui, c’est bien lui qui joue le rôle principal dans Thor) est en fait une belle arnaque. De nombreux utilisateurs rapportent avoir été facturés 99 € à l’issue d’une période d’essai alors qu’ils pensaient s’être débarrassés de l’application.

L’application Fitness Centr lancée par Chris Hemsworth serait une arnaque à en croire de nombreux témoignages d’utilisateurs excédés. L’application proposait pendant le confinement un « essai gratuit de 6 semaines annulable à tout moment », ce qui a incité de nombreux confinés à tester les méthodes qui ont tant réussi à l’acteur de Thor. Ces derniers se sont alors embarqués dans un programme complet à coups de conseils diététiques, fitness et méditation.

Centr : la période d’essai gratuite coûte trop souvent 99 dollars

Et nombre d’entre eux ont préféré ne pas aller au-delà de l’offre gratuite. Ce qui n’a pas empêcher Centr de leur facturer un abonnement d’un an à l’issue des six semaines, pour la jolie somme de 99 dollars. Les victimes se plaignent d’un processus d’annulation si complexe que cela en devient suspect. Par exemple si vous vous étiez abonné sur le web et que vous utilisiez ensuite l’application Android, il n’était possible de supprimer le compte que depuis la déclinaison Web de Centr, et inversement.

Avec en prime des procédures d’annulation qui varient fortement d’une plateforme à l’autre sans qu’il n’y ait de raison apparente. L’application ne prévient pas non plus ses utilisateurs lorsqu’ils arrivent à la fin de leur période d’essai. Du coup, les utilisateurs de l’application se sont sentis trompés. D’autant plus que certains rapportent que le service clients ne rembourse pas tous ceux qui se plaignent de ce comportement abusif.

Un représentant de Centr, cité par le site Ace Showbiz défend pourtant l’application. Il explique « s’en tenir » aux conditions de l’offre tout en remarquant que l’option de renouvellement automatique pouvait être désactivée : « la période d’essai gratuite étendue de Centr était une offre authentique proposée dans l’intention d’aider les gens à rester forts, en bonne santé et calmes pendant ces temps difficiles », déclare l’application.

Et de souligner que la mention, précisant que si la période d’essai n’était pas arrêtée durant la période de six semaines l’abonnement choisi par l’utilisateur serait facturé, « était clairement visible » lors de la création du compte. Centr conclut : « nous sommes particulièrement soucieux de respecter notre intention d’origine qui était d’aider les gens durant cette période. C’est pourquoi nous travaillons attentivement à résoudre tout problème rapporté par 1% de nos clients mécontents en lien avec l’offre d’essai gratuite ».