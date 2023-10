Google Home : les widgets de contrôle sur l’écran principal des smartphones vont enfin arriver

Google veut faire de Home un véritable centre de commande pour votre maison connectée en lançant une grande refonte de l’application, aussi bien en ligne que sur les mobiles.

Les changements dans Google Home arrivent à un rythme régulier, mais il est parfois difficile de s’y retrouver tant les fonctionnalités sont nombreuses sur toutes les plateformes. Les employés travaillant sur Google Home ont répondu aux questions des internautes lors d’une session Ask Me Anything sur Reddit. Ils annoncent ainsi travailler sur une nouvelle page d’accueil pour les smartphones Pixel ou la Pixel Tablet.

Un premier utilisateur ouvre le bal en exprimant la frustration générale : « comment se fait-il qu’il n’y a pas de widget pour contrôler les ampoules intelligentes ? Je suis sur un Pixel 7 et je dois faire quatre gestes juste pour allumer ma lampe de bureau ». Les développeurs affirment qu’ils combleront très bientôt ce manque, et proposent, pour patienter, de passer par le panneau d’Android 13 qui se déploie en « swipant » du haut de l’écran vers le bas.

Google Home est en pleine reconstruction, les widgets arrivent bientôt

Les questions concernant le support d’appareils assez anciens tels que les détecteurs de fumée Nest Protects ou les premières caméras de surveillance Nest étaient récurrentes. Sur ce point, les ingénieurs admettent qu’intégrer « des appareils conçus il y a près de dix ans dans Google Home » est un véritable défi. Ils y travaillent, mais ne donnent aucune date d’intégration pour ces gadgets en passe d’être obsolètes.

Cela dit, il y a aussi de bonnes nouvelles, pour les porteurs de montres connectées notamment. Les notifications de caméras ou de sonnette avec un aperçu vidéo vont arriver sur toutes les montres tournant sous Wear OS 3 et plus — à condition qu’elles soient associées à un smartphone fonctionnant sous Android 14. Google Home s’enrichit également de fonctionnalités telles que le « nouvel éditeur de scripts sur le Web pour les utilisateurs les plus avancés », ou encore la gestion des niveaux d’accès aux appareils domotiques. En effet, à l’heure actuelle, ajouter quelqu’un à la « maison lui donne accès à tout ». Une personne malveillante pourrait même évincer le véritable propriétaire et prendre son rôle. Google étudie actuellement la « possibilité d’ajouter des contrôles d’accès plus granulaires ».