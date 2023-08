Google Home permet d’avoir une maison vraiment intelligente après cette mise à jour

Google met à jour l'application Google Home et son éditeur de scripts pour proposer de nouveaux déclencheurs et de nouvelle actions. Les possibilités sont désormais très nombreuses pour configurer une maison vraiment intelligente.

Simplifier et améliorer. Deux concepts que Google veut appliquer, entre autres, à son système de domotique. En tête de liste, l'application Google Home bien sûr. Que ce soit sur Android avec un changement d'interface pour optimiser l'ergonomie ou sur PC avec la possibilité de contrôler vos objets connectés depuis un ordinateur, les mises à jour sont régulières et pleines de nouveautés. La dernière en date ne fait pas exception.

Google vient d'annoncer l'arrivée de nouveaux déclencheurs et de nouvelles actions pour mieux configurer vos objets connectés. 9 de chaque en tout. Parmi les déclencheurs, on peut citer le changement de température, le taux d'humidité ou la détection d'une présence. Il est donc possible de définir des comportements comme “Si quelqu'un est détecté dans telle pièce, allume les lumières”, ou “quand l'humidité passe au dessus de X %, allume le déshumidificateur d'air”.

Google Home et l'éditeur de scripts font le plein de nouveautés dans leur dernière mise à jour

L'application Google Home n'est pas la seule à devenir plus intelligente. L'éditeur de scripts, disponible en bêta, s'enrichit enfin de la suppression des déclencheurs. C'est tellement évident que vous allez vous demander pourquoi ça n'existait pas avant. Imaginez que vous avez une commande disant “allume la lumière de la cuisine quand je passe dans le couloir”, par exemple le matin quand vous vous y dirigez pour préparer le petit-déjeuner. Elle va se déclencher chaque fois que vous passez dans le couloir, même en sens inverse.

Désormais, vous pouvez créer un script désactivant la commande après sa première exécution, jusqu'au lendemain, ou pendant X heures. L'éditeur de scripts permet aussi à une caméra connectée de déclencher des évènements (“allume la lumière de l'entrée quand tu détectes un visage enregistré”). Enfin, il est possible de créer des règles entraînant l'envoi d'une notification sur votre smartphone. Très utile pour savoir que vos enfants sont rentrés de l'école par exemple. La mise à jour est en cours de déploiement. Elle mettra comme d'habitude un temps indéterminé à arriver sur votre appareil.