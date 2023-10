1 million de dollars pour filmer un alien avec votre sonnette connectée, c’est Amazon qui paye

Amazon lance un concours très particulier : si vous arrivez à filmer un extra-terrestre avec votre sonnette connectée Ring et que la vidéo est validée par un scientifique, vous gagnez un million de dollars.

En admettant que vous croyiez à leur existence, comment vous y prendriez-vous pour observer l'arrivée d'un extra-terrestre ? Probablement en récupérant un télescope puis en choisissant une nuit bien dégagée pour le pointer vers le ciel et patienter. Ou peut-être que vous aideriez la NASA avec votre smartphone si celui-ci gère bien les photos de nuit. Sinon, vous pouvez utiliser… votre sonnette connectée. Non, ce n'est pas une blague.

Amazon vient de lancer un concours pour obtenir une vidéo d'alien faite à partir de Ring, sa sonnette intelligente. Notez qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, la page dédiée à l’événement affiche le message “Erreur extraterrestre ! Merci de conserver votre contenu pour l'instant. Notre équipe travaille activement à ravitailler le vaisseau-mère”. Une erreur 404 en somme, à moins que des êtres venus d'ailleurs n'aient eu vent de l'initiative et souhaitent y mettre fin prématurément.

Amazon vous donne un million de dollars pour une vidéo d'extra-terrestre filmée avec la sonnette connectée Ring

Quoi qu'il en soit, on pouvait lire sur le site l'appel suivant : “Les détecteurs ont capté des signaux parasites en provenance de la Nébuleuse du Voisinage. Ce n'est peut-être rien. C'est peut-être quelque chose. C'est là que vous intervenez”. Concrètement, les vidéos doivent être transmises depuis l'application de contrôle de la sonnette Ring. Le météorologiste et astrobiologiste Jacob Haqq Misrad fait office de juge et désignera la meilleure “preuve scientifique” de l‘existence d'une vie extra-terrestre intelligente.

L'auteur de la vidéo gagnante recevra 1 million de dollars de la part d'Amazon. Le concours est réservé aux résidents des États-Unis, mais vous pouvez tout de même y participer pour gagner une carte cadeau Amazon d'une valeur de 500 $. Pour cela, il faudra aussi envoyer une vidéo filmée avec votre sonnette Ring, mais c'est à vous de mettre en scène l'alien qui y figurera. Marionnette, personne maquillée ou costumée… Tout est permis. La date de clôture des soumissions est fixée eu 3 novembre 2023.

Source : Gizmodo