Google Files va gagner une fonctionnalité aussi simple que pratique

L'explorateur de fichiers Files par Google évolue avec une option que plusieurs d'entre vous vont accueillir avec enthousiasme. Le genre dont on ne se servira pas tous les jours, mais que l'on sera content d'avoir.

S'il y a bien une différence majeure entre notre ordinateur et notre smartphone Android, c'est la gestion des fichiers. Sur le premier, on les crée, on les déplace, on les range dans des dossiers, on les ouvre plus ou moins fréquemment, bref : on interagit souvent avec eux. Sur le second, on peut totalement les ignorer. À moins que vous soyez du genre à télécharger des APK ou garder votre billet de train en PDF au cas où l'application SNCF ne fonctionnerait pas lors du contrôle, il est probable que vous n'utilisiez même pas de gestionnaire de fichiers sur Android.

Lire aussi – Files se dote enfin de cette fonctionnalité indispensable sur les Pixel, on n’y croyait plus

Pour les autres, ce ne sont pas les applications du genre qui manquent. Même Google en propose une d'ailleurs, sobrement appelée Files. Elle fait beaucoup moins parler d'elle que les autres programmes de la firme, et pour cause : il est rare qu'elle reçoive une mise à jour digne d'intérêt. Ce fut le cas l'an dernier par exemple, avec l'arrivée des résumés des fichiers présents sur votre smartphone grâce à l'intelligence artificielle. Celle dont il est question ici est moins spectaculaire, mais pas forcément moins utile.

Google Files s'enrichira bientôt d'une option bienvenue

Ce sont nos confrères d'Android Authority qui ont découvert la nouveauté à venir. Soyons honnêtes, elle ne va pas révolutionner votre usage. Pourtant c'est le genre de petit ajout sympathique qu'on ne peut qu'approuver.

Après une mise à jour qui arrivera à une date indéterminée, l'application Files de Google sera capable d'ouvrir nativement des fichiers texte. Attention : il s'agit uniquement d'un lecteur, pas d'un éditeur.

Le texte s'affichera comme si vous l'ouvriez dans le bloc-notes de Windows pour vous donner une idée. Vous pourrez sélectionner une partie du contenu pour le copier, et c'est tout. On vous avait prévenu : rien de révolutionnaire, mais toujours bon à avoir sous le coude.