Rechercher des fichiers sur son smartphone Android va devenir plus aisé

Recherche un fichier sur son smartphone Android n'est pas toujours très pratique. Google prépare trois nouveautés pour nous simplifier un peu la vie.

L'ergonomie d'Android s'est largement améliorée ces dernières années au fil des mises à jour, mais naviguer dans le gestionnaire de fichiers à la recherche d'un document précis peut nous faire rencontrer certaines difficultés. L'expérience est plus laborieuse que sur PC par exemple, et Google travaille à la rendre plus satisfaisante pour l'utilisateur.

En fouillant le code de la version bêta de l'application Files by Google (1.8122), Android Authority a découvert que de nouvelles fonctionnalités sont en développement pour améliorer la recherche de fichiers. Le média a réussi à les activer pour nous en donner un aperçu en avant-première.

Android facilite la recherche de fichiers

Actuellement, il est possible de filtrer les résultats de recherche par type de média : Images, Vidéos, Audio, Documents. Pour ce faire, il faut se rendre dans le menu Catégorie et sélectionnez l'option désirée. Dans une prochaine mise à jour, toutes ces catégories seront affichées directement dans l'interface de recherche, évitant une étape supplémentaire et faisant gagner un peu de temps.

Par ailleurs, une cinquième catégorie va faire son apparition : “Autre”. On y retrouvera les fichiers qui ne correspondent à aucune catégorie citée précédemment, comme les fichiers APK, bien utiles sur Android pour installer une application en-dehors du Play Store. Jusqu'à présent, ces autres types de fichiers ne pouvaient être trouvés que mélangés à l'ensemble des médias et documents stockés sur le smartphone.

Enfin, Google prépare un nouveau filtre pour différencier les fichiers stockés dans la mémoire interne du mobile et ceux enregistrés sur une solution de stockage externe, comme une carte microSD ou une clé USB OTG. Cela aurait été bien utile il y a quelques années, quand nos appareils disposaient encore d'un emplacement pour carte microSD. Peu d'utilisateurs seront concernés par cette nouveauté aujourd'hui.

Chez Samsung, on veut aussi rendre la recherche de fichiers plus facile sur smartphone. Avec la mise à jour One UI 8, l'app Mes fichiers ajoute une option de filtrage des fichiers par application. Une bonne idée qui pourrait prochainement inspirer Google.