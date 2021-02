Windows 10 : Samsung va proposer son alternative à AirDrop sur PC

Samsung s'apprête à proposer Quick Share, son alternative à AirDrop, sur Windows 10. Cette application permettra de transférer rapidement et facilement un fichier d’un smartphone Android conçu par Samsung à un ordinateur tournant sous Windows 10. L'application sera bientôt disponible au téléchargement sur le Microsoft Store, révèle une fuite.

En 2020, Samsung a inauguré Quick Share, une alternative à AirDrop réservée aux smartphones Galaxy. Dans un premier temps réservé aux Galaxy S20 (avant d'être proposé sur les autres terminaux de la marque), ce système fonctionne de façon analogue à AirDrop, la technologie de transfert d'Apple intégrée aux iPhone, iPad et aux Macs.

D'après Samsung, Quick Share détecte tous les contacts à proximité et vous permet de partager des contenus (fichiers, photos ou vidéos) à 5 amis en même temps. Evidemment, il faut impérativement que vos amis disposent d'un smartphone ou d'une tablette signée Samsung. Pour transférer des contenus, Samsung s'appuie sur la connexion Bluetooth ou le réseau WiFi. Comme chez Apple, le transfert est instantané.

Quick Share permet de partager des fichiers entre un smartphone Galaxy et un ordinateur Windows 10

Bientôt, Quick Share va s'ouvrir aux ordinateurs tournant sous Windows 10. D'après le compte Twitter Aggiornamenti Lumia, dédié aux nouveautés Microsoft et Windows, Samsung va bientôt proposer l'application Quick Share sur le Microsoft Store. Comme le montre une capture d'écran, il semblerait qu'une poignée d'utilisateurs aient déjà pu installer celle-ci sur leur ordinateur. On imagine que Samsung a d'abord poussé l'application sur quelques machines en guise de test. Dans ces conditions, le déploiement à grande échelle ne devrait plus tarder.

Notez que l'application Votre Téléphone de Windows 10 permet déjà de glisser et déposer des fichiers entre votre PC et votre smartphone le plus simplement du monde en passant par une connexion WiFi. De même, les smartphones Galaxy peuvent partager leur presse papier avec un PC Windows 10 grâce à Samsung Flow. D'année en année, le partenariat entre Samsung et Microsoft se renforce, permettant aux deux firmes d'enrichir leur écosystème. Est-ce suffisant pour rivaliser avec l'écosystème d'Apple ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.