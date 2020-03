Google et LG auraient exclu le Snapdragon 865 de leurs prochains smartphones car il est trop cher !

Google et LG auraient exclu le Snapdragon 865 de leurs prochains smartphones haut de gamme, vraisemblablement au profit d’un Snapdragon 765G un peu moins puissant. Les deux constructeurs semblent estimer que le chipset occasionne un coût trop important, autant à cause du prix du composant lui-même que des raisons techniques.

Google et LG seraient bien partis pour bouder le Snapdragon 865 dans leurs flagship haut de gamme. Selon Ars Technica, il y a déjà pas mal d’indices en ce sens pour le Pixel 5. Le site s’appuie sur plusieurs analyses de code par XDA Developers qui estiment que les Pixel 5 et Pixel 5 XL tournent en réalité sur un chipset Snapdragon 765G.

Ars Technica reprend également un article du site coréen Naver qui affirme que le LG G9 ThinQ optera pour le même bout de silicium. Comme d’ailleurs HMD l’avait fait sur le Nokia 8.3. Le problème du Snapdragon 865 c’est qu’il fait un pas en avant du côté des performances, tout en faisant trois pas en arrière côté intégration. Qualcomm exige en effet l’intégration des Snapdragon 865 en tandem avec un modem 4G/5G séparé, le Snapdragon X55.

Google, LG… : les consommateurs voudront-il le Snapdragon 765G dans leur flagship ?

Auquel s’ajoute un design précis d’antennes. On vous avait d’ailleurs déjà dit que cet ensemble contraint les constructeurs à des designs plus simples et plus épais. Tout cela complexifie la construction du smartphone et engendre des coûts supplémentaires. Et on ne compte pas la consommation énergétique de l’ensemble en hausse ce qui pousse les constructeurs à opter pour des écrans plus grands, et des batteries de plus grande capacité.

Du coup les smartphones sous Snapdragon 865 sont plus chers que la génération précédente. On peut d’ailleurs tout à fait l’illustrer avec la gamme des S20 cette année. Le S20 de base n'embarque même pas toutes les fonctionnalités 5G, nommément le mmWave. Quant aux S20+ et Ultra, ils coûtent respectivement 1129 € et 1379 € dans leurs déclinaisons les moins chères. Un niveau de prix que certains comme Google et LG ne souhaitent visiblement pas atteindre.

Reste à savoir si la perspective d’acheter un flagship avec un Snapdragon 765G séduira vraiment les consommateurs… qu’en pensez-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires !

Source : Ars Technica