Google et Gmail veulent faciliter votre shopping de dernière minute

Google dévoile 3 nouvelles fonctionnalités pour un shopping efficace, même au dernier moment. Le moteur de recherche en profite, tout comme Gmail, sur mobile et PC.



En cette période de Noël, celles et ceux qui offrent des cadeaux se divisent globalement en 2 catégories. Certains ont déjà tout récupérés, en boutique ou en ligne. Les paquets sont joliment emballés et prennent place sous le sapin, ou dans un placard à l'abri des regards indiscrets. D'autres sont encore à se demander quoi prendre, et angoissent à mesure que les jours passent sans pour autant s'y mettre. Une étude montre d'ailleurs qu'un acheteur sur trois procrastine malgré l'approche de l'échéance. Idem pour les anniversaires ou autre célébration à date fixe.

Google pense à ces personnes en dévoilant 3 nouvelles fonctionnalités concernant la recherche sur son moteur et Gmail. La firme a d'abord réfléchi à la manière d'assurer que votre cadeau se retrouve bien sous le sapin le 25 décembre (ou le 24 au soir selon les cas). Plus besoin de se lancer dans des calculs savants sur les jours ouvrés, il existe désormais un nouveau filtre de recherche Google “L'avoir d'ici le 24 décembre”. En l'activant après avoir tapé une idée cadeau, les résultats affichés seront donc uniquement ceux dont l'arrivée est garantie avant Noël.

La recherche Google et Gmail facilitent les achats au tout dernier moment

L'autre nouveauté se trouve dans Gmail, mais n'en est pas vraiment une. Il s'agit d'une mise à jour de la fonction servant à suivre vos colis facilement, dévoilée en 2022. Actuellement, vous pouvez voir en haut d'un mail de suivi une carte récapitulative pour connaître le statut de votre colis sans passer par un site annexe. Bientôt, le mail en question sera automatiquement placé en tête de votre boîte de réception quand le statut change. Ce dernier est indiqué de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir le message pour obtenir l'information. En orange sur l'image ci-dessous.

Enfin, une fois le colis réceptionné, Gmail affichera un lien vers les conditions de retour de l’article dans tous les mails concernant la commande. Il faut qu'une telle page dédiée existe au préalable bien sûr. Pour le moment, seuls les États-Unis profitent de ces nouveautés. Le reste du monde y aura droit également, ce qui sera très utile avant Noël 2024.

Source : Google