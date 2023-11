Google teste un petit changement de design dans son application Android qui va en perturber plus d’un

La dernière version de l’application Android de Google intègre une légère modification de l’interface. Pourtant, on est prêt à parier que celle-ci va vous paraître très étrange au premier abord. En effet, la barre de recherche se trouve désormais tout en bas de l’écran, certainement pour s’adapter aux smartphones de plus en plus grands.

On pourrait croire que Google se contente de rester au sommet des moteurs de recherche, sans chercher à se renouveler. Pourtant, ce dernier continue d’intégrer de nouvelles fonctionnalités ou d’apporter quelques modifications pour rester à la page. Récemment, une page dédiée aux notifications a notamment fait son apparition au sein de l’application Android. C’est également cette version qui accueille actuellement un autre test de la firme de Mountain View.

On est prêt à parier que vous allez trouver celui-ci étrange. Comme le rapporte le blog TheSpAndroid, la version 14.48.26.29. arm64 de Google Search sur Android a droit à une nouvelle interface perturbante. Plus précisément, la barre de recherche ne se trouve plus au milieu de l’écran comme à l’accoutumée. À la place, celle-ci a été déplacée en bas de l’écran, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus.

Google déplace sa barre de recherche en bas de l’écran

Lorsqu’il ouvre l’application, l’utilisateur est ainsi accueilli par un écran vide, si ce n’est pour cette barre de recherche désormais ancrée en bas de l’écran. S’il y a de quoi être décontenancé dans un premier temps, ce changement se révèle rapidement pratique pour tous ceux qui possèdent un smartphone doté d’un grand écran. En effet, la barre de recherche est alors bien plus facile d’accès, ce qui évite de se faire une tendinite dès lors que l’on pose une question au moteur.

Pour l’heure, cette nouveauté est uniquement disponible pour les utilisateurs ayant accès à la bêta de l’application Google. Il est donc encore trop tôt pour savoir si celle-ci sera proposée au grand public. Notons néanmoins que sur iPhone, Google Chrome permet déjà de caler la barre d’adresse en bas de l’écran, ce qui montre que la firme de Mountain View est bien décidée à laisser plus de contrôle aux utilisateurs l’interface de ses applications.

Source : TheSpAndroid