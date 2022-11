Gmail va bientôt vous permettre de suivre vos colis, juste avant Noël

La saison des achats de Noël approche, et Google s'efforce de se préparer à l'assaut des commandes en ligne en déployant une nouvelle fonctionnalité sur sa messagerie Gmail qui vous permettra de suivre vos colis.

Cette année, Google a célébré les 18 ans de Gmail en lui donnant un nouveau look avec Material You. Après avoir mis à jour l’interface de sa messagerie, c’est désormais du côté des fonctionnalités que les utilisateurs auront droit à des nouveautés. En effet, juste à temps pour la saison des achats, le service va rendre encore plus facile le suivi de vos colis.

La principale amélioration réside dans le fait que les commandes que vous avez passées seront placées en haut de la liste de votre boîte de réception avec la date de livraison, ce qui vous permettra de consulter rapidement les informations. En cliquant sur ces éléments dans votre boîte de réception, vous obtiendrez des informations plus détaillées sur votre commande, notamment une carte récapitulative en haut de l'e-mail pour connaître le statut de votre colis.

Google veut inciter ses utilisateurs à commander en ligne à Noël

Les informations affichées en haut de votre boîte de réception sur Gmail seront simples. À moins que vous ne souhaitiez obtenir des informations plus détaillées, comme le nombre de fois où l'article a été scanné, le pays de destination et ainsi de suite, vous devrez ouvrir un site Web à cet effet, mais la plupart des utilisateurs devraient s'en contenter.

Comme expliqué plus haut, il ne sera pas nécessaire d'ouvrir l'e-mail récapitulatif, mais cela vous permettra d'obtenir un peu plus d'informations. Par exemple, le statut de l'envoi et, bien sûr, des liens pour suivre le colis ou consulter les détails de la commande.

Google indique que cette fonctionnalité sera mise en place au cours des prochaines semaines et que les utilisateurs devraient bientôt la voir disponible sur leur compte. La bonne nouvelle, c’est qu’il s’agira d’une fonctionnalité facultative. Dès que la fonctionnalité sera opérationnelle, les utilisateurs verront apparaître une carte d'alerte la prochaine fois qu'ils ouvriront leur application Gmail. Cette carte informera l'utilisateur que Gmail peut suivre les colis pour lui, avec la possibilité d'activer ou de désactiver la fonction.