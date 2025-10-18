Google enterre son outil censé remplacer les cookies publicitaires dans Chrome, c’était à prévoir

Après avoir fait volte-face sur la suppression des cookies publicitaires dans Chrome, Google met fin à l'outil qui était censé prendre leur place. Dites adieu à la Privacy Sandbox.

Le dernier clou dans le cercueil. En 2020, Google se lance dans un projet révolutionnant le visage du Web tel qu'on le connaît : la suppression des cookies tiers. Ces petits fichiers qui visent essentiellement à vous tracer pour mieux personnaliser les publicités affichées par les sites. C'est très ambitieux, surtout venant d'une firme dont l'essentiel des revenus est assuré par les pubs en question.

Au fil des ans, Google ne cesse de repousser l'échéance pour la mise en place du remplaçant des cookies. Un ensemble d'outils que la firme de Mountain View appelle la Privacy Sandbox. Il faut attendre juillet 2023 et la version 115 du navigateur Chrome pour qu'apparaisse une première version chez les utilisateurs. L'année suivante, Google change d'avis et indique que le cookie publicitaire va rester finalement. Puis en avril 2025, c'est le volte-face : le projet est abandonné. Et si vous gardiez tout de même espoir, vous pouvez arrêter.

L'outil Google qui devait faire disparaître les cookies publicitaires dans Chrome est officiellement mort

Techniquement, la Privacy Sandbox est toujours là. Les développeurs peuvent s'en servir pour proposer des services plus respectueux de la vie privée des internautes. Mais c'était sans compter sur Google qui met fin à son support. Dans le détail, l'entreprise supprime 10 outils qui lui sont associés, la rendant dans les faits quasiment inutile. Anthony Chavez, vice-président chez Google en charge de la Privacy Sandbox, indique que la décision a été prise “après avoir évalué les retours de l'écosystème sur leur valeur attendue et à la lumière de leurs faibles niveaux d'adoption“.

Même celles et ceux qui souhaitaient tout de même continuer à s'en servir ne le pourront plus, marquant définitivement la fin de cette initiative qui n'aura jamais vraiment vu le jour. Google précise continuer à “travailler avec l’industrie pour identifier les fonctionnalités les plus précieuses qui contribuent à améliorer le Web dans tous les domaines, y compris les expériences liées à la publicité“. On attend de voir.