Google ne veut plus supprimer le cookie publicitaire dans Chrome, les sites Web continueront de vous suivre

Quatre après avoir sonné le glas du cookie, Google fait marche arrière. La firme américaine annonce vouloir changer de stratégie au sujet du tracking publicitaire dans Chrome. S’il n’est pas question de mettre Privacy Sandbox au rebut, Google veut parallèlement créer des outils qui laisseront le choix à l’utilisateur. Reste à savoir quelle sera la différence entre ces fameux outils et la situation actuelle.

Le cookie publicitaire ne va finalement pas mourir tout de suite. Et pourtant, ce n’est pas faute d’essayer de le supprimer des sites et des navigateurs web. Les géants du numérique, Google et Apple en premier, travaillent depuis plusieurs années à contourner ce petit bout de programme informatique. Celui-ci permet aux serveurs publicitaires de vous suivre pour mieux comprendre qui vous êtes et vous afficher la publicité la plus pertinente.

Dès 2020, Google annonçait que Chrome ne supporterait plus le cookie publicitaire. Si la date butoir a été repoussée à de multiples reprises, la firme de Mountain View comptait passer à l’action dès 2025 au plus tard, en remplaçant l’outil de tracking par la « Privacy Sandbox », un serveur qui ferait la jonction entre l’Internaute et les publicitaires et conserverait l’anonymat des Internautes.

Google accepte finalement de garder le cookie publicitaire

Quatre ans plus tard, Google n’abandonne pas son idée, mais la firme met de l’eau dans son vin. Plus question de supprimer le cookie publicitaire (pour l’instant). Dans un message posté sur son blog, Google explique sa nouvelle stratégie : donner plus de contrôle aux utilisateurs grâce à de nouveaux outils qui permettront de choisir le niveau d’information personnelle qu’ils acceptent de transmettre. Google n’a donné aucun détail concret sur ces outils ou sur la date de leur mise à disposition. Tout dépendra de l’accueil de cette stratégie auprès des organismes de régulation, comme la Commission européenne, par exemple.

Qu’est-ce que cela veut dire pour vous ? Concrètement, cela veut dire que la situation actuelle va continuer. Votre navigateur continuera d’utiliser des cookies publicitaires, si et seulement si vous le souhaitez. RGPD oblige, les sites devront continuer à vous demander si vous acceptez les cookies. Cependant, vous pourriez, grâce aux nouveaux outils de Google, avoir davantage de choix quant aux informations stockées dans ce cookie. Cela vous donnera plus de contrôle et plus de transparence… si vous voulez y consacrer un peu de temps.

Google n'abandonne pas son projet de Privacy Sandbox

Si les cookies publicitaires ne disparaitront pas, c’est évidemment la faute à Privacy Sandbox qui a souvent été critiqué par ces mêmes régulateurs, notamment au Royaume-Uni. L’autorité locale en charge de la concurrence (la fameuse CMA) a émis des réserves quant à cette solution, craignant un abus de position dominante. En effet, avec Privacy Sandbox, Google deviendrait le seul intermédiaire possible entre les utilisateurs de Chrome (soit 65% des Internautes dans le monde) et les annonceurs.

Dans ce même message, Google explique continuer à travailler sur la Privacy Sandbox qui sera donc une alternative à « sécurisée et confidentielle » au cookie publicitaire. Pas question donc d’abandonner ce projet qui vivra certainement une vie parallèle aux cookies plus traditionnels.