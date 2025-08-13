Ce géant de l’IA veut racheter Google Chrome pour 34,5 milliards de dollars

Alors que Google pourrait être forcé de vendre Chrome, une première offre est arrivée. Perplexity veut acheter le navigateur web pour 34,5 milliards de dollars US, plus du double de sa propre valorisation.

Le Département de la Justice américaine estime que Google est en situation de monopole sur les marchés numériques. Son objectif est de démanteler l'entreprise pour l'empêcher d'avoir la main sur l'ensemble du secteur. Un moment, forcer la vente d'Android par Google a été envisagé. Mais désormais, les autorités regardent plutôt du côté de Chrome. Et forcément, un tel mastodonte fait tourner des têtes. Perplexity, société spécialisée dans l'IA, s'était alors montrée intéressée. De son côté, Yahoo n'avait pas fermé la porte à une potentielle acquisition de Chrome.

Et voilà qu'une offre officielle a été dégainée. Selon Reuters, Perplexity AI a proposé 34,5 milliards de dollars US à Alphabet, maison-mère de Google, pour l'achat de Chrome. Cette offre n'a pas été sollicitée, le géant du numérique espérant encore échapper aux sanctions et à l'obligation de vendre Chrome.

Google pas encore prêt à vendre Chrome

La somme de 34,5 milliards de dollars US est sans doute insuffisante pour refléter la valeur de Chrome. Gabriel Weinberg, PDG de DuckDuckGo, estimait que Google pourrait en tirer au moins 50 milliards de dollars US. On ne sait pas comment Perplexity trouverait les financements pour boucler une telle opération, puisque l'entreprise elle-même vaut bien moins que cette offre (14 milliards de dollars environ). Mais la perspective de détenir Chrome devrait attirer sans trop de mal les investisseurs et convaincre les banques de prêter pour permettre l'acquisition. Certains fonds se seraient déjà manifestés pour soutenir le projet.

Perplexity n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il s'était déjà positionné il y a quelques mois pour le rachat des activités US de TikTok. L'entreprise s'est rapidement imposée comme un acteur majeur de l'IA. Son produit le plus populaire est sans doute son navigateur web basé sur l'IA. Mais sur ce créneau, il est difficile de convaincre les utilisateurs de changer leurs habitudes. C'est pourquoi mettre la main sur Chrome et ses milliards d'utilisateurs permettrait à Perplexity de brûler les étapes et de disposer immédiatement d'une immense base de clients.