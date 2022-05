Android : Google s’apprête à améliorer la sécurité de votre smartphone

Android va avoir droit à un nouveau système dédié à protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs, Privacy Sandbox. Plusieurs mois avant la première beta, Google a proposé un aperçu de sa technologie aux développeurs.

L'an dernier, Google a levé le voile sur « Privacy Sandbox », une nouvelle méthode de ciblage publicitaire basée sur la récolte groupée des informations de navigation. En miroir d'Apple, le géant de Mountain View cherche à permettre à ses utilisateurs de limiter la quantité de données collectées par les applications.

Ce dispositif anti-pistage est similaire aux mesures anti-cookies prises sur Chrome. Depuis Chrome 92, Google permet en effet aux internautes de remplacer les cookies publicitaires par la technologie FLoC (Federated Learning of Cohorts soit “apprentissage fédéré des cohortes” en français). Cette approche groupée permet d'empêcher les annonceurs de cibler individuellement les internautes.

Google prépare l'arrivée de Privacy Sandbox sur Android

L'entreprise a dévoilé le fonctionnement complet de Privacy Sandbox en 2021 avant d'annoncer son arrivée sur Android en février dernier. Joignant les actes à la parole, Google a publié le premier aperçu destiné aux développeurs. Cette version préliminaire permet aux développeurs d'applications de s'acclimater avec ce nouveau système.

“Notre objectif avec Privacy Sandbox sur Android est de développer des solutions publicitaires efficaces et améliorant la confidentialité, où les utilisateurs savent que leurs informations sont protégées et où les développeurs et les entreprises ont les outils pour le faire”, explique Google dans un billet de blog.

Afin de garantir une évolution sans heurt, Google fournit un SDK Runtime, pour permettre aux kits de développement logiciel (SDK) tiers de fonctionner, des images système, un émulateur et une foisonnante documentation aux développeurs. “Il s'agit d'un aperçu, de sorte que certaines fonctionnalités peuvent ne pas encore être implémentées, et les fonctionnalités sont sujettes à modification”, précise Google.

Aux dernières nouvelles, Google devrait proposer une première version beta de Privacy Sandbox d'ici la fin de l'année. Ce système sera intégré à une version beta de la mise à jour Android 13. Google prévoit de tester Privacy Sandbox sur Android au cours des deux prochaines années. De facto, les utilisateurs lambda devront patienter pendant plusieurs années avant de pouvoir profiter de ce nouveau système.