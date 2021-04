Google Earth : la fonction Timelapse permet de remonter le temps et c’est bluffant !

Google Earth accueille sa plus grosse mise à jour depuis 2017. Dans cette nouvelle version, le service de cartographie par satellite de Google intègre la fonction Timelapse. L'idée, proposer une vue “temporelle” de notre planète et assister aux changements effectués par l'humanité durant ces quarante dernières années.

Depuis ces quinze dernières années, Google Earth n'a cessé d'améliorer sa formule. Depuis le mois de mai 2020, le service de cartographie de Google Earth s'est par exemple doté de nouvelles fonctionnalités ludiques, avec la possibilité d'organiser des quiz et des visites guidées. Et en ce jeudi 15 avril 2021, Google Earth accueille sa plus grosse mise à jour depuis 2017.

Dans cette nouvelle version, Google propose une nouvelle fonctionnalité plutôt impressionnante. Baptisée Timelapse, il permet de profiter “d'une vue temporelle de notre planète” grâce à laquelle il est possible de “voir le temps s'écouler et assister à presque quatre décennies de changement à l'échelle planétaire”.

La fonctionnalité Timelapse est accessible sur n'importe quelle version de Google Earth, peut-être d'ailleurs avez-vous pu l'essayer en avant-première sur l'application Android. Sur la version Web, il suffit de cliquer sur l'icône en forme de roue de bateau pour accéder à Timelapse. Vous pourrez y trouver des visites guidées interactives autour de cinq thématiques spécifiques “qui racontent ce qui se passe sur notre planète” :

La déforestation

L'urbanisation

Le réchauffement climatique

Les sources d'énergie

La beauté fragile

Pour intégrer les images animées dans Timelapse, Google a utilisé pas moins de 20 millions d'images satellite capturées entre 1984 et 2020. Cela représente 2 millions d'heures de traitement sur des milliers de serveurs dans Google Cloud. Il faut dire qu'il y avait une quantité astronomique de données à digérer : 20 pétaoctets pour une mosaïque vidéo de près de 4,4 térapixels (soit un 4 suivi de 12 zéros), soit l'équivalent de 530 000 vidéos en 4K.

Via cet outil, vous pourrez donc profiter de 800 vidéos en 2D et 3D grâce auxquelles vous pourrez constater les changements effectués durant ces 40 dernières années sur la Dune du Pilat en France, à Dubaï aux Émirats arabes unis, ou encore à Las Vegas dans l'État du Nevada. Grâce à Timelapse, Google espère que les internautes pourront “découvrir de nouvelles choses jusqu'alors invisibles” et les encourage à partager cet outil pour “s'émerveiller devant les formes changeantes de la côte, suivre l'expansion des mégalopoles ou observer les conséquences de la déforestation”.

