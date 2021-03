Google Earth (Android) peut enfin remonter le temps pour comparer les photos satellite

Google Earth sur Android va enfin se doter d'une fonctionnalité déjà présente dans l'application pour PC et Mac : la possibilité de remonter dans le temps pour comparer les photos satellite. Le bout de code nécessaire est déjà présent dans la version actuelle et peut être activé sur les smartphones rootés.

Google Earth est l'une des plus anciennes applications de cartographie disponible sur le web. La plupart des utilisateurs lui préfèrent aujourd'hui Google Maps pour voyager, et surtout se repérer et trouver son chemin pratiquement partout. Or, Google Earth garde une solide base d'utilisateurs, à cause de ses fonctionnalités très avancées, même si cela concerne surtout l'application PC/Mac (dont le nom complet est Google Earth Pro).

Google Earth permet de créer des scénarios complexes sur une carte, comme par exemple un chemin touristique, des jeux, et quantité d'autres types d'expériences riches. Il est possible d'ajouter des photos, commentaires détaillés et liens. Google Earth Pro comporte aussi une autre fonctionnalité à laquelle vous avez déjà eu peut être recours si vous êtes agriculteur, géomètre, ou propriétaire en conflit avec les travaux non-déclarés d'un de vos voisins : l'historique des images satellites.

Google Earth peut vous montrer à quel point les lieux changent avec le temps

Google Earth Pro affiche en effet normalement la photo satellite la plus actualisée d'un point donné. Mais il est également possible de voir comment les photos satellite du même lieu ont changé avec le temps. Avec souvent la possibilité de remonter plusieurs années en arrière. Pour cela il faut jusqu'à présent télécharger et installer Google Earth Pro sur votre ordinateur, ouvrir le programme, vous rendre sur le lieu désiré, cliquer sur Historique puis choisir l'une des dates disponibles qui vous intéresse.

Or, depuis des années, cela est seulement possible dans l'application Google Earth Pro : impossible d'accéder à ces image depuis la version web, et encore moins depuis l'application Android. De sorte que de nombreuses personnes ne savent pas encore que cette fonctionnalité pourtant très utile existe. Il n'est dans tous les cas pas encore possible de rapidement consulter l'évolution d'un lieu depuis votre smartphone.

Mais à en croire nos confrères le YouTubeur Kyler Jeffrey, il semble que Google se soit enfin décidé de déployer cet historique dans toutes les déclinaisons de Google Earth, à commencer par Google Earth pour Android. Selon Kyler Jeffrey, l'application Google Earth comporte depuis peu des flags, ou valeurs expérimentales, qui permettent justement d'afficher cette historique de photos satellite directement dans l'application Android.

Comment tester l'historique des photos satellites dans Google Earth (Android) avant tout le monde

Cela signifie que si vous avez un smartphone rooté et que vous savez comment afficher les préférences expérimentales de l'application vous pouvez dès à présent tester la fonctionnalité sur votre smartphone Android. Kyler Jeffrey explique d'ailleurs la marque à suivre détaillée :

Suivez les instructions propres à votre smartphone pour le “rooter” c'est à dire faire sauter les verrous de Google qui vous empêchent d'accéder aux fonctionnalités avancées

Téléchargez et lancez Google Earth puis fermez l'application

puis fermez l'application Téléchargez et ouvrez prefedit

Allez à la ligne data/data/com.google.earth/shared_prefs/phenotypePrefs.xml et vérifiez que debug_menus est défini comme TRUE

Le développeur propose également une marche à suivre alternative en fonction de votre version Android :

Suivez les instructions de votre constructeur pour “rooter” votre smartphone

Installez et ouvrez termux

Copiez et collez chacune des lignes suivantes et tapez Entrée pour les exécuter :

pkg install -y nano, termux-setup-storage

su

cd data/data/com.google.earth/shared_prefs && nano phenotypePrefs.xml

Dans ce fichier, vérifiez que debug_menus est défini comme TRUE

Enregistrez et quittez

Une fois ces opérations terminées, vous pouvez lancer Google Earth :

Lancez Google Earth

Allez dans le menu Hamburger

Descendez tout en bas pour trouver le menu des fonctionnalités expérimentales

Activez tout

Cherchez un lieu

Vous pouvez désormais afficher les photos satellite plus anciennes disponibles dans le cloud de Google. Notez au passage que vous pourrez remonter plus ou moins loin en fonction du lieu géographique, puisque tout dépend des images que Google a en sa possession. Dans certains cas, on peut remonter aussi loin que les années trente, alors que dans d'autres il n'est possible que de revenir quelques années en arrière, tout au plus.

Evidemment la présence d'un bout de code en lien avec la fonctionnalité suggère que Google est bien sur le point de la proposer dans la version standard de Google Earth disponible sur le Play Store. La firme n'a néanmoins pas officialisé le changement pour le moment.