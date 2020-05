Google Earth : quiz, visites guidées… La recherche devient enfin ludique !

Google Earth poursuit sa mue et se dote de nouvelles fonctionnalités ludiques sur Android, iOS et le web. La recherche se veut plus didactique, et les utilisateurs peuvent désormais profiter des quiz, ou encore de données historiques à calquer sur la carte. L’application s’impose toujours plus comme un excellent outil pédagogique.

Après la possibilité d’observer les étoiles depuis son écran de smartphone, Google Earth continue de se mettre à jour et de proposer de nouvelles fonctionnalités originales. La firme de Moutain View s’attache à renouveler le concept en améliorant cette fois ci les recherches. Désormais, les utilisateurs peuvent profiter de « calques de données » et de « Visites guidées ».

Concrètement, ces deux fonctionnalités apportent une palanquée d’informations supplémentaires sur les lieux visités via l’application. Pour ce faire, Google a regroupé des données autrefois accessibles uniquement sur la fonctionnalité Voyage. De fait, si vous êtes d’humeur exploratrice, rendez vous dans les « Vues à ne pas manquer » et découvrez une sélection de lieux singuliers.

Et si vous préférez laisser le hasard faire les choses, il suffit de cliquer sur l’icône du dé situé en haut en troisième position. Pour en revenir aux deux principales nouveautés, les « calques de données » raviront les mordus d’histoire. Il s’agit d’informations historiques qu’il est possible de calquer directement sur la carte. Libre à vous de découvrir par exemple le Paris de 1834 ou de 1716.

Des outils utiles, ludiques et pédagogiques

Les « visites guidées » s’avéreront très utiles pour planifier vos futurs voyages. Elles permettent par exemple d’organiser un itinéraire selon un thème précis (exemple : Itinéraire gourmand – Paris) comme la gastronomie ou le cinéma. L’application vous proposera alors des lieux emblématiques à visiter durant votre périple.

Néanmoins, il faut noter que les calques de données et les visites guidées ne sont pas disponibles pour toutes les destinations. En France par exemple, aucune donnée historique pour Marseille (pourtant deuxième plus vieille ville de l’Hexagone), il va de même pour Toulouse, Lyon ou Strasbourg. Google va probablement rajouter du contenu au gré des mises à jour.

Enfin, les petits comme les grands pourront s’amuser et tester leurs connaissances avec de nombreux quiz accessibles directement sur l’application. De nombreux thèmes sont disponibles comme les présidents américains, les grands lacs, les musées les plus célèbres ou encore les bruits d’animaux. Notez que ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles sur les applications Android et iOS et sur la version web de Google Earth.

Source : Google