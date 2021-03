Chrome 89 : Google améliore enfin les performances et la consommation de RAM

Google Chrome 89 sera-t-il enfin plus performant et moins gourmand en RAM que les précédentes versions ? D'après les dires de Google, la firme a apporté des modifications conséquentes sur son navigateur pour réduire les ressources utilisées et pour améliorer ses performances globales.

Si Google Chrome reste le navigateur le plus populaire au monde, il reste cependant critiqué pour sa consommation excessive en ressources. Pour preuve, une étude récente a démontré que Chrome consommait 10 fois plus de RAM sur Mac que Safari, le navigateur natif de macOS. Or, avec la mise à jour Chrome 89, Google a décidé de rectifier la situation.

En effet, dans un billet de blog publié ce 11 mars 2021, la firme de Mountain View est revenue en détail sur les améliorations apportées sur Chrome via la version 89. “Dans Chrome M89, nous constatons des économies de mémoire importantes sur Windows – jusqu'à 22% dans le processus du navigateur, 8% dans le moteur de rendu et 3% dans le GPU. Plus encore, nous avons amélioré la réactivité du navigateur jusqu'à 9%”, précise l'entreprise américaine.

Elle poursuit : “Nous avons atteint cet objectif en utilisant PartitionAlloc, notre propre allocateur de mémoire avancé, optimisé pour une faible latence d'allocation, une efficacité de l'espace et une sécurité”. En outre, Chrome se montre plus intelligent dans sa manière de gérer l'utilisation de la mémoire.

De meilleures performances sur Windows, Mac et Android

Le navigateur récupère par exemple 100 Mo par onglet, en supprimant la mémoire que l'onglet principal n'utilise pas activement, comme ces images que vous avez fait défiler en bas de page par exemple. Sur macOS, Chrome 89 a réduit son empreinte mémoire dans les onglets en arrière-plan, avec une économie constatée de 8%.

La version Android profite elle aussi de plusieurs ajustements, en plus de pouvoir afficher l'aperçu d'une page Web avant de la visiter. “Certaines nouvelles fonctionnalités Play et Android nous ont permis de reconditionner Chrome sur Android, et nous constatons moins de plantages dus à l'épuisement des ressources, une amélioration de 5% de l'utilisation de la mémoire, des temps de démarrage plus rapides de 7,5% et des chargements de page jusqu'à 2% plus rapides”, détaille Google.

Google compte publier plusieurs billets dédiés aux améliorations apportées à Google Chrome durant l'année. Ces publications permettront aux utilisateurs de se tenir informer des avancées sur le navigateur. Il faut rappeler que Google compte lancer une nouvelle mise à jour de Chrome tous les mois dès septembre 2021.

Source : Google