Google Duo se met à jour sur Android avec cette fois-ci une fonctionnalité qui permet de réagir avec des emoji aux messages vidéo et autres appels manqués. L’application propose ainsi une sélection de huit emoji faisant office de smart reply. Faute d’être une fonctionnalité majeure, l’option est pratique pour répondre rapidement.

Google Duo est sans conteste la plus sous-utilisée des applications de Google. Et pourtant, cette application de visio-conférence fait tout aussi bien voire mieux que le FaceTime de l’écosystème Apple. C’est donc l’un des moyens les plus simples de communiquer en vidéo avec votre famille et vos amis. Le tout avec un simple compte Google.

Contrairement à FaceTime, par exemple, l’application permet de laisser des messages vidéo à votre correspondant lorsque vous n’arrivez pas à le joindre ou que ce dernier est occupé. Là où sur iPhone, on peut soit répondre à l’appel, soit le refuser, soit envoyer une réponse rapide prédéfinie. Google a donc décidé de permettre en plus de cela à l’utilisateur de répondre à un appel ou un message vidéo de façon rapide, avec un simple emoji.

Une nouvelle icône emoji est donc en train d’être déployée dans l’application. Elle donne accès à une liste de huit emoji, dont sept sont fixes. On y trouve ainsi l'emoji pouce vers le haut, pouce vers le bas, j’adore, je pleure de rire, je suis choqué, c’est la fête et je suis triste. Le dernier emoji semble varier en fonction des événements (noël, nouvelle année ou autre).

On ne peut sélectionner qu’une seule de ces réactions – mais il reste possible d’envoyer un message plus long. La fonctionnalité semble reposer sur une fonctionnalité serveur et est on vous le disait en cours de déploiement. Pour être sûr d’en bénéficier, il est conseillé de disposer d’une application à jour. Ce que vous pouvez faire via le Play Store ou en téléchargeant directement l’APK de l’application sur le site APKMirror :

