Speedtest by Ookla : l’application de test de débit se met à jour avec un VPN, téléchargez l’APK

L’application Speedtest.net éditée par Ookla, une référence pour les tests de débit mobiles, bénéficie d’une mise à jour avec surtout une nouveauté : l’arrivée d’un service de VPN gratuit en bêta. L’éditeur précise que ce service est bien conçu pour renforcer la protection de votre vie privée, où que vous soyez.

Vous connaissez sans doute l’application et le service en ligne Speedtest.net (aussi connue sous le nom de Speedtest, et Speedtest by Ookla dans les versions les plus récentes). Depuis plusieurs années, cette solution de test de débit éditée par Ookla est devenue une si ce n’est LA référence pour ce genre de tests. L’application Android jouit de pulse 100 millions d’installations, et son éditeur l’améliore continuellement. Néanmoins il arrive très rarement que Ookla lui ajoute de nouvelles fonctionnalités. C’est pourtant ce qui se passe dans la dernière mise à jour de Speedtest.net by Ookla sur Android et iOS.

Comme l’explique l’éditeur sur la page du Google Play Store, « en plus de certaines améliorations des performances de l’application, cette version inclut également un premier aperçu de Speedtest VPN ». Comme son nom l’indique, Speedtest VPN est… un service de VPN (vous l’auriez deviné), 100% gratuit. Le service est encore en bêta, mais il est parfaitement fonctionnel. A en croire Ookla ce servic a spécialement été conçu pour protéger votre vie privée et données personnelles en toute situation, en particulier dans les lieux publics comme les cafés et les gares.

C’est en effet dans ce genre d’endroits que des hackers profitent de l’affluence pour mener des attaques man-in-the-middle, autrement dit un type de piratage qui consiste à se faire passer pour un point d’accès WiFi afin d’intercepter toutes les données de ceux qui s’y connectent : numéros de carte bleue, comptes et mots de passe… etc. Du coup la présence de ce nouveau VPN gratuit est une excellente nouvelle, d’autant que de nombreux services concurrents ont fermé ces dernières années. Edité par Facebook, Onavo Protect était par exemple de ceux là – Facebook a décidé de le fermer après la découverte que le service espionnait allègrement ses utilisateurs.

On peut espérer que ce ne soit pas le cas avec cet autre service gratuit – Ookla assure en tout cas sur son site que le service n’enregistre aucun log et ne collecte enregistre ou vend aucune donnée d’activité en ligne.

