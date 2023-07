Google dit Adieu aux cookies tiers, de nouvelles applications rejoignent les Galaxy Watch 6, c’est le récap’ de la semaine

La mise à jour 115 met fin aux cookies tiers, WhatsApp et Samsung Wallet débarquent sur la Galaxy Watch 6, Google Play est victime d’un bug très pénible, c’est le récap’ de la semaine.

Les utilisateurs de Google Chrome seront ravis d’apprendre la disparition des cookies tiers. Quant à ceux qui ne jurent que par WhatsApp, deux bonnes nouvelles cette semaine : vous pouvez désormais envoyer des messages à des contacts inconnus sans les ajouter à votre répertoire, et l’application de messagerie débarque sur la Galaxy Watch 6. Enfin, découvrez la marche à suivre pour contrer le bug dont est actuellement victime le Play Store de Google.

Les cookies vont enfin disparaitre de Google Chrome

Avec sa mise à jour 115, Google déploie l’outil « Privacy Sandbox » qui pourrait mettre fin à l’utilisation des cookies tiers. Si les pubs de disparaitront pas du Web, la firme de Mountain View semble chercher le moyen de récolter les informations à des fins marketing de manière groupée plutôt qu’individuelle. Ainsi, les sociétés qui afficheront les publicités auront accès à moins de données personnelles qu’avant et les internautes ne seront plus identifiables individuellement.

Lire : Google Chrome :la fin annoncée des cookies démarre avec cette mise à jour

La communication s’améliore sur WhatsApp

L’expérience utilisateur de WhatsApp fait encore un bon en avant avec une nouvelle fonctionnalité importante et pratique. Il sera désormais plus facile de communiquer avec un contact inconnu sur l’application de messagerie. En effet, plus besoin d’enregistrer le numéro de téléphone d’une personne inconnue pour entamer une conversation avec elle, vous pouvez envoyer des messages même aux contacts non-enregistrés.

Lire : WhatsApp vous permet désormais de discuter avec quelqu’un sans ajouter son numéro

Les Pixel encore victimes d’un nouveau problème technique

Les propriétaires mécontents de leur Pixel sont de plus en plus nombreux. En effet, une mise à jour récente d’Android semble avoir apporté un nouveau problème technique. Plusieurs applications, toutes incluses dans les Google Mobile Services, sont victimes d’un bug. Search, Maps, Drive, YouTube ou encore Gmail sont concernés et plantent dès leur lancement. Pour l’instant, aucun moyen de revenir à une version antérieure, il faudra donc patienter jusqu’au déploiement d’un correctif.

Lire : Les Pixel n’arrivent plus à lancer les applications Google à cause d’une mise à jour récente d’Android

Galaxy Watch 6 : petit récap’ des nouveautés

À quelques jours de la présentation de la Galaxy Watch 6, on sait désormais que les futures montres connectées de Samsung devraient faire le plein d’applications. En effet, cette nouvelle gamme devrait accueillir Thermo Check, Samsung Wallet et WhatsApp. C’est la première fois que l’application de messagerie sera présente sur une montre connectée.

Lire : WhatsApp, Samsung Wallet : la Galaxy Watch 6 fait le plein d’applications à six jours de son officialisation

Google Play victime d’un énorme bug

S’il est très appréciable d’avoir tous les services centralisés au même endroit dans la page des abonnements et des paiements du Play Store, cela devient plus critique lorsque le service bug. En effet, la page de gestion des abonnements ne fonctionne plus et empêche les utilisateurs de voir la liste de leurs services et applications. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la démarche à suivre pour contourner ce bug.

Lire : Google Play est victime d’un gros bug, les abonnements et les paiements ont disparu

Nos tests de la semaine

Asus Zenbook 15 OLED : un excellent ultra-portable

Asus propose ici un ultra-portable élégant et pratique, grâce à son design premium et son format fin et léger. On adore son clavier, très agréable à utiliser et son bel écran OLED. C’est un ordinateur silencieux, puissant et qui offre un bon rapport qualité/prix. Attention, ce n’est pas un ordinateur parfait. On regrette que la partie audio soit si catastrophique et que la calibration d’écran n’ait pas été plus soignée.

Lire : Test Asus Zenbook 15 OLED : le meilleur ultra-portable 15 pouces du marché

Honor 90 : de belles améliorations par rapport à son prédécesseur

Certes, on aurait aimé découvrir un chargeur dans la boîte et la partie audio est très limitée, il n’en demeure pas moins que le Honor 90 est un très bon smartphone, polyvalent et puissant. L’autonomie en jeu est bonne et l’écran a été largement amélioré par rapport à son prédécesseur. Côté photo, les clichés du capteur principal sont très satisfaisants et les selfies sont naturels. En revanche, le mode nuit est inutile et le zoom numérique perd en efficacité au-delà du rapport 5x.

Lire : Test Honor 90 : un rapport qualité-prix nettement amélioré