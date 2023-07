Test Asus Zenbook 15 OLED : le meilleur ultra-portable 15 pouces du marché

Le Zenbook 15 OLED est la nouvelle star des ordinateurs portables d’Asus. Fin, léger, puissant et doté d’une dalle OLED, il veut séduire les créatifs et les travailleurs ultra mobiles. La marque taïwanaise réussit-elle à offrir le meilleur laptop 15 pouces du marché ? Réponse tout de suite.

Le ZenBook 15 OLED est l’ordinateur 15 pouces phare d’Asus. Misant aussi bien sur son design que sa puissance, il met surtout en avant son écran OLED, un vrai point fort sur le marché. Il est temps de voir ce qu’il a dans le ventre.

Nous avons déjà testé le ZenBook S 13 OLED il y a quelques mois. Si ce modèle 15 reprend les grandes lignes de son petit frère, on peut noter plusieurs changements notables. Au niveau de la dalle, bien évidemment, mais aussi du processeur et du dégagement de chaleur. Pour son ZenBook 15 OLED, Asus a opté pour un processeur AMD Ryzen. Un choix qui change beaucoup choses.

L’Asus ZenBook 15 OLED tient-il ses promesses ? Asus livre-t-il le meilleur ultra-portable 15 pouces du marché ? Réponse tout de suite.

Prix et disponibilité

L’Asus ZenBook 15 OLED est d’ores et déjà disponible sur le site officiel d’Asus et chez les revendeurs partenaires. Son tarif est assez intéressant à la vue de la fiche technique :

AMD Ryzen 5 7535U, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage: 1 299 euros

AMD Ryzen 7 7735U, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage: 1 399 euros

Si on le compare à son petit frère le ZenBook S13 OLED (1799 euros), le ZenBook 15 OLED est beaucoup moins cher. Un prix plus bas que l’on doit à la présence d'un processeur Ryzen, mais qui n’est pas synonyme de puissance inférieure ou de qualité moindre. En théorie, on y gagne donc au change.

Une fiche technique de haute volée

Le gros point fort du Zenbook 15 OLED, c’est son grand écran OLED de 15,6 pouces. C’est maintenant une habitude chez Asus, mais la présence d’une telle dalle est toujours un plus. A l’intérieur, nous avons le choix entre un processeur AMD Ryzen 5 7535U ou Ryzen 7 7735U (comme notre modèle). Pas d’Intel à l’horizon, comme sur le 13. Une décision audacieuse que nous saluons, puisqu’il contribue à faire baisser le prix de la machine sans renier sur les performances.

Asus Zenbook 15 OLED Ecran 15,6 pouces

OLED

16:9

2880 x 1620 pixels

120 Hz Epaisseur 35,48 x 22,66 x 1,5 cm Poids 1,4 kilo CPU Ryzen 5 7535U ou Ryzen 7 7735U GPU AMD Radeon Graphic RAM 16 Go Stockage 512 Go Connectique - 2 x USB-C

- 1 x USB-A

- 1 x Port Jack 3.5 mm

- 1x port HDMI

Ajoutons à cela 16 Go de RAM ainsi que 512 Go de stockage. Un modèle avec 1 To de stockage est aussi vendu, mais il n’est pas disponible dans le commerce au moment où nous écrivons ces lignes. Bref, un PC costaud sur le papier. Une belle fiche technique, c’est bien, mais reste à voir ce que ce Zenbook 15 vaut dans la vie de tous les jours.

Un design qui mise sur le chic et la finesse

Pour le design de son ordinateur, Asus a eu deux maîtres mots : finesse et légèreté. Le Zenbook 15 est un poids plume qui pèse 1,4 kilo. Cela en fait l’un des ultra-portables de 15 pouces les plus légers du marché. Sa finesse n’est pas mal non plus, puisqu’il ne fait que 15 mm une fois refermé. C’est bien simple, ce 15 pouces adopte des dimensions d’un 13 pouces d’il y a six ou sept ans. A manipuler, c’est un vrai plaisir, surtout que l’on sent immédiatement la solidité du produit.

Avec de telles mensurations, l’ordinateur trouve facilement sa place dans un sac. En revanche, Asus n’a pas cru bon de fournir une sacoche de protection, un peu dommage pour un produit amené à être trimballé tous les jours, donc sujet aux aléas de la vie comme les micro-rayures. En une semaine de test, quelques-unes sont déjà apparues sur le capot arrière de notre exemplaire. Rageant.

Le Zenbook dispose d’un châssis en aluminium très convaincant. On apprécie particulièrement le design du capot arrière, parsemé de lignes blanches gravées formant le logo ZenBook (ce A aux faux airs d’emblème de Starfleet). Au toucher, ce dos est très agréable avec son traitement en céramique, mais il est malheureusement sujet aux traces de doigts (en plus des rayures). En dehors de ça, que ce soit à la manipulation ou juste dans le visuel, tout respire le Premium dans ce Zenbook 15.

Sur la partie inférieure, on remarque les deux immenses patins en caoutchouc qui permettent de le caler fermement sur une table, ainsi qu’une grande grille d’aération. Sur la tranche gauche, on trouve la ventilation pour le dégagement de chaleur. S’il est mieux à gauche qu’à droite (l’utilisateur droitier avec une souris n’ayant pas l’air chaud venant lui titiller les doigts), on aurait préféré un autre emplacement, à l’arrière par exemple, afin de ne gêner personne. D’autres aérations sont cachées dans la charnière.

Avec un tournevis de précision, il est possible d’ouvrir le PC. Nous pouvons alors accéder à ses entrailles et changer le SSD M2 au besoin. En revanche, impossible de rajouter de la RAM, celle-ci étant soudée à la carte mère. Une habitude sur les ultra-portables.

Les tranches du Zenbook sont fines, mais assez larges pour accueillir une connectique complète. Nous retrouvons un port HDMI 2.1, un indispensable pour les travailleurs nomades qui aiment parfois se poser et utiliser un deuxième écran, un port USB 3.2 Type-A, deux ports USB Type-C (3.2 Gen 2 et 4.0 Gen 3) ainsi qu’un port Jack. Pas de port charge, puisque la réalimentation 65 Watts se fait via les ports Type-C. Si nous n’aurions pas craché sur un port Ethernet ou encore un deuxième USB Type-A, le Zenbook 15 offre quelque chose d’assez complet pour ce format. Il n’y a pas forcément besoin de prendre un HUB externe avec soi.

Parlons de la partie clavier. Celle-ci se détache du reste avec son coloris noir, qui fait un peu tâche selon nous. Cela donne au PC un air composite un peu étrange, mais pas dénué de personnalité. L’écran peut pivoter à 180 degrés, donc se poser totalement à plat sur un bureau, mais pas plus. De quoi apporter un peu de flexibilité à l’utilisation. Point important : la dalle n’est pas tactile.

Le clavier en lui-même est très agréable à la frappe, offrant de bonnes sensations, une course longue et une résistance appréciable. Rétroéclairé sur quatre niveaux, il embarque un pavé numérique bien pratique ! Le trackpad, pour sa part, réagit parfaitement aux sollicitations de l’utilisateur, mais s'avère un peu petit et mal placé. Il aurait gagné à être situé quelques millimètres à droite pour ne pas gêner lors de l’écriture.

Enfin, un mot sur la partie écran. Nous avons une dalle de 15,6 pouces optant pour un ratio 16 :9. Nous devons l’avouer, nous ne sommes vraiment pas fan de ce format pour un ultra-portable, car peu pratique pour de la bureautique. Travailler sur Excel ou Word avec n’est pas optimal. Toutefois, l'affichage a le mérite de se montrer assez flexible pour toutes les utilisations, comme le visionnage de film ou le jeu vidéo. Comme sur les précédents Zenbook, le ratio écran/façade est très élevé, puisque tournant autour des 90%.

Si le ZenBook 15 n’a pas de capteur d’empreintes, il jouit en revanche de la reconnaissance faciale avec un capteur IR. Une fois le visage de l’utilisateur enregistré, le PC se déverrouille automatiquement dès qu’il voit la tête de son propriétaire. Une fonctionnalité simple, pratique et surtout diablement efficace.

En définitive, Asus propose un ordinateur au design premium, mais pas sans défauts. On regrette un capot arrière trop sujet aux micro-rayures ou l’absence de housse de protection. Mais le constructeur taïwanais prouve malgré tout qu’il sait concevoir des PC et maîtrise ses designs. Le ZenBook 15 OLED est beau, agréable à manipuler, fin et léger. Une réussite.

Un écran OLED qui aurait pu être plus soigné

Le ZenBook 15 OLED est équipé d’une dalle (OLED, évidemment) de 15,6 pouces d’une définition de 2880 x 1620 pixels. Elle dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc capable d’afficher 120 images par seconde. Si la chose n’est pas forcément indispensable sur un ultra-portable, elle est tout de même appréciable pour faire de la bureautique.

OLED oblige, on pourrait craindre une brûlure de l’image à la longue, surtout sur un usage bureautique où des éléments sont systématiquement affichés au même endroit. Pour éviter cet écueil, Asus a eu la bonne idée d’inclure une fonctionnalité (activée par défaut) de Décalage de pixels. Concrètement, cela signifie que les pixels bougent constamment d’une « case à l’autre » afin de ne pas occuper continuellement le même endroit. Une idée ingénieuse qui n’a aucune incidence sur l’utilisation, puisqu’elle est totalement invisible. Aucun décalage dans l’image, ni de scintillement. Sur le papier, nous avons une solution idéale contre les brûlures, mais il faudra déterminer son efficacité sur le long terme.

Bien entendu, nous avons un contraste infini, avec une parfaite lisibilité des nuances de gris, ce qui est idéal pour regarder des films, des séries, ou encore pour jouer. La température de l’écran est elle à 6500K par défaut, soit parfaite. Sur un affichage blanc, il ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. La luminosité maximale, pour sa part, est un peu décevante, puisqu’elle s’élève à 400 cd/m². Si c’est acceptable pour travailler en intérieur, il faudra oublier l’usage du Zenbook 15 OLED dehors à la terrasse d’un café par jour de grand soleil. Ajoutons à cela un traitement brillant très sujet aux reflets.

Nous sommes un peu déçus par le calibrage des couleurs. Avec ce modèle, Asus a voulu donner de l’impact à l’image, au détriment de la fidélité. Via le logiciel intégré MyAsus, il est possible de changer de profil de couleur, mais quasi-tous offrent des coloris « vibrants », voire fluos. Dommage. Seul le mode sRGB s’en sort mieux que les autres, avec un Delta E moyen à 3, soit le minimum pour avoir des couleurs fidèles. Pour finir, nous conseillons fortement de désactiver l’option « couleurs adaptatives » dans les paramètres Windows. Ce mode jongle n’importe comment entre les profils, donnant un affichage complètement délirant selon l’usage. Bref, un écran OLED très appréciable, mais qui aurait mérité plus de soin. Une constante sur les Zenbook.

Concernant la partie audio, la copie rendue par Asus est très décevante. Les haut-parleurs sont situés sous le châssis et dégagent le son vers les côtés, ce qui ne donne pas un résultat naturel. S’ils disposent d’une bonne puissance, le son émis est totalement déséquilibré, manquant cruellement de basses et de bas médiums. Pire encore, on constate un effet de boîte bien pénible, le châssis vibrant constamment, même avec le volume réduit de moitié. Bref, une partie audio peu soignée, même trop juste pour des vidéos Youtube. Incompréhensible pour un PC premium.

Un PC puissant et silencieux

Notre ZenBook 15 OLED de test dispose d’un processeur Ryzen 7735U avec 16 Go de RAM. A cela s’ajoute un eGPU AMD Radeon Graphics ainsi qu’un SSD M2 de 1 To. Une configuration solide sur le papier. Nous avons passé le PC sur nos benchmarks habituels et les résultats obtenus sont à la fois attendus et satisfaisants. L’ordinateur d’Asus est puissant, l’un des plus performant sur ce segment, et permet d’effectuer tout un tas de tâches complexes sans broncher, que ce soit de la bureautique très avancée, du montage vidéo ou encore de la décompression à grande échelle.

S’il ne s’agit pas là d’un ordinateur dédié au jeu vidéo, la carte graphique intégrée permet tout de même de profiter de titres peu gourmands en ressources. Avec les graphismes réglés au minimum, Diablo 2 Resurrected dépasse les 30 images par seconde. Même chose pour World of Warcraft (avec les graphismes réglés à 4 sur 10). Les titres moins gourmands, comme Return to Monkey Island ou encore Vampire Survivor tournent parfaitement, cela va de soi.

Lorsqu’il est mis à l’épreuve, le comportement du PC est intéressant, avec un processeur qui garde une cadence stable. La température du CPU ne dépasse pas les 60 degrés tandis que celle du GPU atteint les 72 degrés, ce qui est très correct. Cette chauffe maîtrisée n’est pas contrebalancée par un souffle bruyant, puisque nous avons relevé une nuisance de 42 décibels en plein travail. Ce n'est pas énorme. On entend donc un souffle, mais rien de bien gênant. Un vrai point fort. Une gestion admirable de la chauffe et du bruit.

Des logiciels Asus inutilement compliqués

Le Zenbook 15 OLED embarque Windows 11. En complément, Asus a préinstallé ses logiciels maisons, comme MyAsus ou ScreenExpert. Ils sont certes parfois utiles, mais diablement fouillis.

MyAsus est le centre névralgique de votre ordinateur. En plus de vous donner un bon aperçu de votre machine, il permet d’effectuer tout un tas de réglages, comme le choix du mode énergétique, la puissance des ventilateurs ou encore le profil de l’écran. Pratique, cette application manque cependant de clarté. On passe parfois de longues secondes fouiller pour trouver ce qu’on cherche.

Deux autres logiciels importants sont présents : ScreenXpert et GlideX. Le premier rajoute un menu supplémentaire à votre affichage, pour les visioconférences ou prendre des screenshots (rien que Windows 11 ne peut déjà pas faire), tandis que le deuxième permet d’étendre son affichage via une tablette ou un smartphone. Si elle est intéressante sur le papier, l’application est hasardeuse et pas très intuitive. Par exemple, le processus de connexion ne marche qu’une fois sur dix

Bref, nous aurons tôt fait de supprimer ScreenXpert et GlideX au premier démarrage (tout comme McAfee). On gardera MyAsus, HUB parfois complexe à prendre en main, mais qui dispose d’une réelle utilité.

Une excellente autonomie pour travailler toute la journée

Le ZenBook 15 OLED est doté d’une batterie de 67 Watts qui apporte une excellente autonomie. Lors de notre test en lecture vidéo (streaming, écran réglé à 200 cd/m², rétroéclairage désactivé), il dépasse allégrement les 12 heures avant de s’éteindre. Bref, prendre son PC avec soi le matin pour travailler toute la journée sans se trimballer le chargeur est une solution tout à fait envisageable.

Le chargeur, quant à lui, se montre relativement petit, à peine plus gros que celui d’un smartphone. D’une puissance de 65 Watts, il réalimente le PC de 1 à 100% en 1 heure 29. Un excellent résultat ! Rien à reprocher sur ce segment.