Amazon se prépare à rivaliser avec Starlink grâce à son propre service d’Internet par satellites

Amazon va dépenser 120 millions de dollars pour construire une nouvelle installation pour ses satellites du projet Kuiper en Floride, son service d’Internet par satellites qui concurrencera directement Starlink de SpaceX.

Les ambitions de Jeff Bezos en matière d'exploration spatiale se précisent. Le géant du commerce en ligne Amazon va investir 120 millions de dollars dans la construction d'une nouvelle installation de traitement des satellites en Floride, qui servira de base à son réseau Internet Project Kuiper, a annoncé l'entreprise.

L’usine aidera à préparer et à intégrer les satellites Kuiper aux fusées de Blue Origin et de United Launch Alliance (ULA) avant les lancements. Si tout se passe bien, Amazon prévoit de lancer deux prototypes de satellites dans les mois à venir pour tester son réseau et ses sous-systèmes, et espère commencer la production dès 2024.

Amazon entend bien concurrencer Elon Musk dans l’espace

Comme Starlink d'Elon Musk, le projet Kuiper vise à fournir un accès rapide et abordable au haut débit par satellite dans les zones « non desservies ou mal desservies par les options traditionnelles d'Internet et de communication ». Le projet Kuiper a démarré en 2019 et a reçu une licence de satellite de la FCC un an plus tard, mais n’a toujours pas lancé de satellites dans l’espace.

À terme, l'objectif d'Amazon est de mettre en orbite un réseau de 3 236 satellites. L’entreprise aura du pain sur la planche pour espérer rattraper son retard sur Starlink, qui va lui mettre en orbite près de 12 000 satellites. Même s’il en est encore loin, le service est déjà capable d’offrir des débits Internet impressionnants en Europe, de quoi inquiéter les opérateurs classiques.

Amazon entend également fournir des paraboles aux consommateurs pour pouvoir se connecter au service. L’entreprise n'a pas encore annoncé de prix pour les consommateurs, mais elle laisse entrevoir des plans adaptés aux budgets, en déclarant que « l'accessibilité est un principe clé du projet Kuiper ». L'entreprise a également l'intention de proposer plusieurs niveaux de vitesse et de prix, ce que fait aussi déjà SpaceX avec son propre service.

Amazon a indiqué qu'une équipe d'environ 1 400 employés situés dans des bureaux à Washington D.C., Austin, New York City et San Diego travaillait déjà sur Kuiper. L'entreprise affirme avoir déjà rassemblé 77 lanceurs lourds pour aider à déployer le réseau de satellites Kuiper lorsqu'il sera prêt, et on a hâte de voir si le géant du e-commerce va réussir à se faire une place sur ce marché.