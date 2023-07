Google Play est victime d’un gros bug, les abonnements et les paiements ont disparu

Une fonctionnalité essentielle du Play Store de Google semble être cassée, et c’est fort gênant.

Si vous vous êtes rendus aujourd’hui sur la page de gestion des abonnements et des paiements sur le Play Store, vous avez peut-être constaté qu’aucune des applications ou des services auxquels vous avez souscrit n’apparaissent à l’écran. N’ayez aucun souci, ils n’ont pas été annulés et ils ont encore moins disparu. C’est beaucoup plus probablement un bug qui est passé entre les mailles des filets des testeurs de la firme de Mountain View.

La page des abonnements et des paiements du Play Store est une interface devenue indispensable à tout possesseur d’un smartphone Android. En centralisant tous les services et en facilitant les paiements sur un écran dédié, Google a énormément facilité la vie des utilisateurs. C’est la raison pour laquelle le dysfonctionnement du service est si critique.

Les abonnements et les paiements n’apparaissent plus sur le Play Store

Êtes-vous affecté par ce bug ? Pour le savoir, la démarche est on ne peut plus simple :

lancez le Google Play Store

rendez-vous dans le menu du compte en cliquant sur votre image de profil

sélectionnez « Paiements et abonnements »

dans le sous-menu suivant, tapez sur « Abonnements »

Si l’écran n’affiche aucun abonnement actif, c’est que vous êtes affecté par ce bug mystérieux. En lieu et place de la liste de vos apps et services, et leurs icônes correspondantes, vous verrez s’afficher les écrans « Découvrir les abonnements » et « Commencer ». En d’autres termes, le Play Store fait comme si c’était la première fois que vous lanciez le service et que vous n’étiez abonné à aucun service.

Ce bug peut être très gênant si vous souhaitez vous désabonner avant une échéance de paiement, par exemple. Il existe fort heureusement une solution simple pour contourner le problème : il suffit de le faire depuis un navigateur. Une technique un peu plus contraignante, certes, mais efficace tout de même est donc de se rendre directement sur la page « Paiements et abonnements » de Google Play Store.

Source : Phone Arena