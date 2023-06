Google dit adieu à Album Archive, des solutions pour partager votre compte Netflix, c’est le récap’ de la semaine

Le service Album Archive disparaitra en juillet, quatre services pour partager votre abonnement Netflix, deux apps Android mettent vos données personnelles en danger, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que Google s’apprête à fermer son service Album Archives, Apple tente d’obtenir les droits de reproduction de la pomme et des chercheurs en cybersécurité repèrent deux applications malveillantes dans le Play Store. Cette semaine, on vous parle des milliers de véhicules électriques neufs abandonnés en Chine et on fait le point sur les solutions qui s’offrent à vous si vous souhaitez partager votre compte Netflix malgré la nouvelle mesure de la plateforme.

Deux applications à supprimer au plus vite de votre smartphone

Mise en garde du jour, deux applications disponibles sur le Play Store ont été créés par le groupe de hackers DoNot afin de collecter des informations personnelles et espionner leurs victimes. Les deux apps Android malveillantes s’appellent nSure et iKHfaa VPN et ont été découvertes par les chercheurs en cybersécurité de Cyfirma. Ne tardez pas à les supprimer de votre smartphone.

Lire : Attention à ces deux apps Android, elles transmettent vos informations personnelles aux pirates

Album Archive disparait des services de Google

Le service Album Archive est sur le point de disparaître et il vous faudra sauvegarder vos photos d’ici le 19 juillet 2023 si vous ne voulez pas les perdre. En effet, Google a averti les utilisateurs que le contenu présent dans Album Archive serait bientôt supprimé. Afin de sauver vos clichés, Google préconise l’utilisation de Google Takeout.

Lire : Google ferme Album Archive, voici comment sauvegarder vos photos

De nombreuses voitures électriques abandonnées en Chine

Si la Chine est devenue l’un des plus gros marchés de la mobilité électrique, reste à savoir ce que cette croissance fulgurante cache. En effet, le youtube Serpenza a partagé des images d’immenses cimetières automobiles, où l’on découvre des milliers de véhicules neufs électriques abandonnés. Selon lui, les constructeurs produiraient en masse pour obtenir des subventions, avant de laisser pourrir les voitures sur des terrains vagues.

Lire : Des constructeurs laissent pourrir des milliers de voitures électriques en Chine

Apple pourrait devenir la seule entreprise à utiliser une pomme dans son logo

La firme de Cupertino semble déterminée à obtenir la propriété intellectuelle sur les droits de reproduction de la pomme afin de protéger son image. De quoi inquiéter l’association Les Fruits Suisses et d’autres coopératives fruitières, qui pourraient un jour être contraints de changer de logo. Fait étonnant, Apple ne cherche pas à protéger la pomme croquée, mais bien la pomme réelle.

Lire : Apple : bientôt, plus personne ne pourra utiliser le mot “pomme” sans l’accord de la marque

Voici comme contrer la fin du partage de compte de Netflix

Alors que la nouvelle mesure de Netflix prive désormais les abonnés du partage de compte, des solutions existent pour éviter de voir votre budget digital mensuel exploser. En effet, il existe actuellement quatre plateformes de partage d’abonnements en France, à savoir Diivi, Sharit, Sharsub et Spliiit. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour comprendre comment partager votre compte avec d’autres utilisateurs et faire de belles économies.

Lire : Netflix : ce site a trouvé une solution pour contrer la fin du partage et c’est parfaitement légal

Nos tests de la semaine

Jeep Avenger : une voiture séduisante mais perfectible

Avec l’Avenger, Jeep propose une petite voiture atypique et séduisante, au design très réussi. On y est très bien à l’intérieur, à condition d’être à l’avant. En effet, les places arrières sont exiguës. Côté équipement, on trouve une climatisation automatique, un éclairage d’ambiance à LED, des sièges chauffants ou encore un chargeur à induction et trois prises USB. C’est la première Jeep électrique et elle est disponible à partir de 39 000 euros.

Lire : Essai Jeep Avenger : la “voiture de l’année 2023” mérite-t-elle vraiment son titre ?

Xiaomi Robot Vacuum S12 : un bon rapport qualité/prix

Malgré la concurrence dans cette gamme de prix, le Xiaomi Robot Vacuum S12 a de sérieux arguments pour sortir du lot. Son aspiration est efficace, sa station est compacte et son design est plaisant. Attention, c’est un robot assez bruyant et l’application n’est pas toujours évidente à maîtriser. Si les obstacles sont bien évités, le robot n’est pas le champion du lavage.

Lire : Test Xiaomi Robot Vacuum S12 : un tarif étudié pour un robot aspirateur abouti

Final Fantasy 16 : un jeu presque parfait

De l’écriture du scénario à la réalisation technique en passant par l’ambiance musicale, Final Fantasy 16 est un jeu incroyable. On adore également la direction artistique et les options de gameplay pour s’adapter aux différents joueurs. On regrette toutefois les flous de rotation, l’absence totale de stratégie dans les combats et les quelques scènes malaisantes.

Lire : Test Final Fantasy 16 : du très grand spectacle

Xiaomi 13 Ultra : puissant mais très cher

Le Xiaomi 13 Ultra est un smartphone extrêmement puissant qui saura vous séduire par son design original et très chic. La partie photo est très réussie et ce smartphone haut de gamme est doté d’un excellent écran et d’une charge très rapide. Malheureusement, ce n’est pas un produit parfait et c’est dommage, vu son prix très élevé. L’autonomie est moyenne, les photos de nuit laissent à désirer et la surcouche risque de ne pas plaire à tout le monde.

Lire : Test Xiaomi 13 Ultra : des imperfections qui se paient trop cher