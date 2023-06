Des constructeurs laissent pourrir des milliers de voitures électriques en Chine

La Chine est aujourd'hui considéré comme l'un des principaux marchés de la mobilité électrique, que ce soit en termes de production et de ventes. Toutefois, sous cette croissance galopante se cachent des pratiques très discutables. Explications.

Depuis plusieurs années maintenant, la Chine a investi massivement pour devenir l'un des principaux marchés de la mobilité électrique. En octobre 2022, une étude réalisée par le cabinet d'analyses Jato a mis en lumière l'importance de l'Empire du Milieu dans ce marché porteur. Pour cause, une voiture électrique sur cinq vendue en Europe est fabriquée en Chine.

Toutefois, cette ascension fulgurante cache des pratiques plutôt terrifiantes. Serpentza, youtubeur spécialisé dans l'automobile chinois avec 1,29 million d'abonnés, vient de publier une vidéo édifiante. On y aperçoit d'interminables files de voitures électriques neuves laissées à l'abandon dans le district d'Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang.

Des milliers de voitures neuves électriques laissées à l'abandon…

D'après les images capturées par des drones, ces immenses cimetières abritent plusieurs modèles très populaires en Chine comme des Geely Kandi K10 EV, des Neta V ou encore des BYD e3. La scène laisse circonspect : la peinture blanche est jaunie par la poussière et l'herbe recouvre quasiment les pneus des véhicules, signe que ces voitures ont été laissées à leur sort depuis plusieurs mois, voire des années.

Pour autant, il suffit de regarder l'intérieur de l'habitacle pour constater que toutes ces voitures électriques sont neuves. Les sièges sont encore dans leur bâche plastique, et les écrans d'infordivertissement sont protégés par un film de protection. Cerise sur le gâteau, la quasi-totalité des véhicule est immatriculée.

Pour gonfler les ventes et obtenir des subventions

Une question se pose alors devant ces images : pourquoi laisser ces voitures électriques en parfait état de marche à l'abandon ? Selon le vidéaste, nous sommes devant le résultat des politiques gouvernementales chinoises.

“La Chine est le pays des raccourcis et des façades. Toutes ses voitures que vous voyez dans ces champs, elles sont comptées dans les chiffres de ventes et de production du pays”, explique le Youtubeur.

Selon lui, ces véhicules électriques ont été fabriqués par les constructeurs pour gonfler les chiffres de ventes et obtenir des subventions de la part de Pékin. Pour ce faire, les marques ont immatriculé ces voitures électriques, avant de les mettre officieusement sur le marché et de les déclarer comme vendues.

Mais alors que ces voitures devraient se retrouver sur les routes, elles pourrissent sur ces terrains vagues. En 2017, le South Morning Post et The Atlantic ont rapporté des pratiques similaires à Shanghai, liées notamment à l'explosion du marché des vélos en partage et libre service. Les constructeurs ont produit en masse des vélos, à un tel point que l'offre a rapidement supplanté la demande. En a résulté des montagnes de vélos abandonnés à ciel ouvert.